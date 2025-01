1/6 Michelle Hunziker verzichtet für ihr Aussehen auf Zucker, Milchprodukte und Pizza.

Auf einen Blick Michelle Hunziker verzichtet auf Pizza und Milchprodukte für ihre Figur

Prominente wie Victoria Beckham und Madonna haben strenge Ernährungspläne

Silja Anders

Denken wir an Italien, kommt uns Dolce Vita in den Sinn. Das süsse Leben, mit all seinen leckeren Verführungen wie Pasta, Pizza und natürlich dem cremigen Gelato. Doch eine kommt dabei so gar nicht in Versuchung: Michelle Hunziker (47) verriet kürzlich, dass sie weder Pizza noch Gelato – beziehungsweise gar keine Milchprodukte – esse. Damit dürfte sie ihren italienischen Landleuten einen kleinen Herzinfarkt beschert haben. Hätte sie noch gesagt, dass sie keinen Kaffee mag, hätte man sie womöglich mit Fackeln und Mistgabeln aus dem Land gejagt.

Dadurch, dass sie auf Pizza, Milchprodukte und auch auf Zucker verzichtet, musste Hunziker nach eigenen Angaben aber nie eine strenge Diät machen, um ihre gute Figur halten zu können. Die Frage, ob es das wert ist, könnte hier durchaus berechtigt sein.

Michelle Hunziker ist aber nicht die Einzige in der Promiwelt, die für das gute Aussehen gerne auf so manche Gaumenfreude verzichtet.

Victoria Beckham (50)

Das ehemalige Spice Girl ist auch gerne als «Miss Size Zero» bekannt, da sie seit Jahrzehnten in Konfektionsgrösse 0 reinpasst. Das hat sie einer strikten Ernährung zu verdanken. Die Ehefrau von Ex-Fussballstar David Beckham (49) isst seit jeher jeden Tag das Gleiche: Fisch und gedünstetes Gemüse. Auch viel frisches Obst steht auf ihrem Speiseplan, am liebsten soll sie Erdbeeren, Salat und Sushi essen. Kartoffeln und Pasta sind hingegen tabu für die Modedesignerin.

Cindy Crawford (58)

Das Model schwört auf Essig. Ein Schluck davon vor dem Essen sollen demnach Wunder bewirken. Und tatsächlich: «Essig hilft uns bei der Verdauung, indem er zum Beispiel schon im Mund und Rachenraum mithilft zu desinfizieren, den Schleim mit unterstützt und auch im weiteren Verlauf im Magen die Verdauungssäfte anregt», erklärt die Ökothropologin Dr. Brigitte Bäuerlein gegenüber SWR. Man sollte den Essigkonsum aber nicht übertreiben, da dieser den Magen auf Dauer reizen und den Zahnschmelz angreifen kann. Crawfords angebliche Wunderwaffe ist also mit Vorsicht zu geniessen.

Madonna (66)

Madonna setzt bei ihrer Ernährung auf die sogenannte Makrobiotik. Das bedeutet, dass sie sich vornehmlich von Vollkornreis, Hülsenfrüchten, saisonalem Gemüse, Algen und Soja ernährt. Ebenso wie Michelle Hunziker verzichtet aber auch die Queen of Pop auf Milchprodukte und Zucker. Weizenprodukte kommen ihr ebenfalls nicht auf den Tisch.

Tom Brady (47)

Als Sportler muss Tom Brady darauf achten, möglichst fit und gesund zu bleiben, klar. Das bringt aber auch einen strengen Ernährungsplan mit sich, der nicht nur wenig spassig klingt, sondern zu Teilen auch umstritten ist. 20 bis 25 Gläser Wasser soll der Ex von Model Gisele Bündchen (44) täglich konsumieren. Ausserdem spielt Proteinpulver – natürlich aus dem eigenen Unternehmen – eine grosse Rolle in der täglichen Nahrungsaufnahme des Footballstars. Alkohol ist tabu, ebenso Desserts.

Worum jedoch keiner der Stars herumkommt, wenn er seine Figur halten will – und was wohl für jeden von uns unumgänglich ist, wenn es um die Gesundheit, das Abnehmen oder ein besseres Körpergefühl geht – ist und bleibt Sport. In Kombination mit jeder gesunden Ernährung wirkt das am Ende wahre Wunder. Obwohl es letztlich logische Biologie ist.