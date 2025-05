1/10 Brooklyn Beckham versucht sich als Promi-Gourmet einen Namen zu machen. Sein neuestes Projekt ist die Lancierung einer scharfen Sauce. Seit drei Jahren ist er mit Milliardärserbin Nicola Peltz verheiratet. Foto: WireImage

Darum gehts Harry, Meghan, Brooklyn und Nicola: Vier gegen den Rest der Welt

Gemeinsames Dinner in Montecito mit VIP-Gästen und Filmmanagern

David Beckham feierte 50. Geburtstag ohne Brooklyn und Nicola Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

In Prinz Harrys (40) und Herzogin Meghans (43) verlorenem Kampf um Anerkennung, Liebe und Geld seitens der britischen Königsfamilie, schliessen sie sich ausgerechnet mit einem Paar zusammen, das erstaunliche Parallelen aufweist: Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (30). Beide Männer stammen aus England, ihre Ehefrauen sind US-Amerikanerinnen. Mittlerweile leben beide Paare in den Staaten. Brooklyn ist der Sohn von Fussball-Legende David Beckham (50), der am 2. Mai seinen runden Geburtstag feierte, bei dem sein Ältester und seine Gattin, eine Milliardärserbin, fehlten.

Ungewohnt für den einsteigen Sportstar und Gattin Victoria Beckham (51), die auf ihren Instagramkanälen, denen insgesamt rund 120 Millionen Menschen folgen, ihren engen Familienzusammenhalt mit den drei Söhnen und einer Tochter zelebrieren. Das Fernbleiben an der Geburtstagsparty wird als offensichtliches Zeichen des Familienzwists gewertet. Peltz, die sich als Schauspielerin noch keinen Namen machen konnte, wird – genau wie Herzogin Meghan – vorgeworfen, sie treibe einen Keil zwischen die Familie. Schon im Rahmen ihrer Hochzeit vor drei Jahren soll es Designerin Victoria Beckham mehr als missfallen sein, dass die Braut keines ihrer Kleider trug.

Dinner-Einladung bei Harry und Meghan

Meghan und Harry, die vor fünf Jahren der Krone den Rücken kehrten, nur Privilegien und keine Pflichten mehr wahrnehmen wollten, erlebten kürzlich einen herben Rückschlag. Erneut scheiterte der Prinz vor Gericht mit seiner Forderung, dass er, seine Ehefrau und die beiden Kinder Archie (6) und Lilibet (3) staatlich finanzierten Polizeischutz bei Reisen nach Grossbritannien erhalten. So werde er wohl seiner Heimat fernbleiben, obwohl er sich eine Versöhnung mit seinem Vater König Charles III. (76) wünscht, wie er sagt.

DCX STORY GROUP (0 stories)

Was die Sussexes, wie Harry und Meghan genannt werden, mit dem Beckham-Paar eint, ist klar. Die vier sehen sich in der Opferrolle, fühlen sich ungehört und ungesehen. Nun kam es zu einem gemeinsamen Essen in Meghans und Harrys Villa im kalifornischen Montecito. Gemäss einem Insider, der gegenüber dem «People»-Magazin auspackt, sei es ein intimes Dinner-Treffen gewesen, an dem zusätzliche VIP-Gäste und Filmmanager teilnahmen. Brooklyn und Nicola hätten eine wunderbare Zeit bei Meghan und Harry gehabt, die Gastgeber als «fürsorglich und grosszügig» erlebt.

Die Einladung kommt just zur gleichen Zeit wie eine neue Beliebtheitsumfrage über die britischen Royals. Die zeigt: Meghan ist in Grossbritannien so unbeliebt wie nie. Nur noch 20 Prozent der Befragten haben eine positive Meinung von Harrys Frau. Die Dinner-Paarkombination verspricht so oder so viel Sprengkraft. Zumal der Prinz wie die Herzogin dafür bekannt sind, dass sie gerne öffentlich hetzen, vorwerfen und anklagen. Vier gegen den Rest der Welt.