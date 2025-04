Herzogin Meghan bricht Versprechen an verstorbene Queen Elizabeth II.

Darum gehts Prinz William plant, Herzogin Meghan und Prinz Harry ihre HRH-Titel zu entziehen, sobald er König ist

Markle nutzt HRH-Titel weiterhin, trotz Versprechen an die Queen, das nicht zu tun

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Dass zwischen den Royals in Grossbritannien und Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) böses Blut herrscht, ist kein Geheimnis. Jetzt erreicht der Konflikt ein neues Level: Wie «Daily Beast» berichtet, soll Prinz William (42) planen, Harry und Meghan ihre Ehrentitel «His Royal Highness» und «Her Royal Highness» entziehen, sobald er den Thron von seinem Vater König Charles III. (76) erbt.

Der Grund: Herzogin Meghan verwendet weiterhin ihren HRH-Titel und würde damit ein Versprechen brechen, das sie der verstorbenen Königin Elizabeth II. (1926–2022) gegeben habe.

Aktuell für Wirbel sorgt ein Geschenkkorb, den die Herzogin der Podcasterin Jamie Kern Lima (47) zukommen liess. Dem Korb lag nämlich eine Notiz bei, mit den Worten: «Mit den Komplimenten von HRH The Duchess of Sussex.» Die beiden sprachen über das Geschenk, als Meghan bei Lima im Podcast zu Gast war. Die Episode wurde am Montag veröffentlicht.

Prinz William sind (noch) die Hände gebunden

Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler sagt dazu: «Bei den HRH-Titeln handelt es sich um Ehrentitel. Sowohl Meghan als auch Harry haben ihren Titel noch, sie liegen aber brach. Das heisst: Sie haben der Queen versprochen, sie nicht zu verwenden.» Das verkündete der Buckingham Palace im Januar 2020 sogar in einer Pressemitteilung: «Die Sussexes werden ihre HRH-Titel nicht mehr verwenden, da sie nicht mehr als Mitglieder der königlichen Familie tätig sind.»

Wie «Page Six» berichtet, bestritt eine Quelle von Meghan, dass die Herzogin gegen die Vereinbarung verstossen habe, da der Korb ein «persönliches Geschenk» gewesen sei. «Harry und Meghan behalten ihre HRH-Titel. Wie abgemacht verwenden sie jedoch nicht für kommerzielle Zwecke.» Ein ehemaliger Höfling bezeichnete Meghans Verteidigung gegenüber «Daily Beast» als «Unsinn». Weiter erklärte er, die Bedingungen ihrer Abtretung der königlichen Pflichten klar gewesen wären. Sie hätten zugestimmt, «die HRH-Titel überhaupt nicht zu verwenden, niemals, in keiner Funktion».

Wie ein königlicher Insider gegenüber «Daily Beast» verriet, soll Prinz William diesen Vertrauensbruch stärker verurteilen als sein Vater. «Charles mag sich damit abfinden, aber William wird das nicht dulden», so die Quelle.

«Prinz William könnte den beiden ihre Ehrentitel momentan gar nicht entziehen», meint Royal-Expertin Schlittler. «Das kann nur der Monarch oder die Monarchin machen, was nur sehr selten passiert. Aktuell kann Thronfolger William toben, wie er will.»