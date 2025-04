Nach seinem überraschenden Besuch in der Ukraine kehrte Prinz Harry mit einem besonderen Geschenk zu seiner Familie in die USA zurück. Herzogin Meghan teilte in ihrer Instagram-Story Videos eines speziellen Frühstücks.

Prinz Harry (40) ist von seinem überraschenden Besuch in der Ukraine zu seiner Familie in die USA zurückgekehrt und hatte ein besonderes Mitbringsel im Gepäck. Seine Frau Herzogin Meghan (43) gewährte auf ihrem Instagram-Account Einblicke in das Wiedersehen.

In mehreren Instagram-Storys zeigte sie nicht nur ein liebevoll zubereitetes Familienfrühstück, sondern auch einen besonderen Moment zwischen Prinz Harry und seiner dreijährigen Tochter Lilibet. Auf einem der Clips sind die Hände des kleinen Mädchens zu sehen, die ihrem Vater ein Stück Kuchen reichen. «Ein besonderes Geschenk, das ‹Papa aus der Ukraine mitgebracht hat›», schrieb Meghan zu dem Video und zitierte damit offenbar ihre Tochter.

Symbolträchtiges Geschenk für die Sussexes

Ausserdem teilte sie ein Foto, auf dem ihrem Mann der Präsentkorb inklusive Gebäck von Julija Swyrydenko (39), der ukrainischen Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Landwirtschaft, überreicht wird. «Ein Geschenk für unsere Familie», hiess es dazu.

Wie aus einem Post der Politikerin auf X hervorgeht, den Meghan wiederum in ihrer Story teilte, handelt es sich bei dem Kuchen um Paska, ein traditionelles ukrainisches Ostergebäck. Dieses wurde von Frauen aus der Grenzregion Sumy gebacken. Das Gebiet ist stark von Landminen betroffen und wurde am Sonntagmorgen Ziel eines russischen Raketenangriffs mit rund 20 Toten.

In ihrem Dankesschreiben an den Prinzen erklärte Swyrydenko die tiefere Bedeutung hinter dem Geschenk: «Das ganze Team weint einfach, weil ein Gebäck, das von Grossmüttern aus der Region Sumy hergestellt wurde, aus Mehl von entminten Feldern, jetzt auf dem Tisch von Meghan Markle, Prinz Harry und ihrer Familie steht.»

Die Ministerin unterstrich ihre Dankbarkeit gegenüber Harry für sein Engagement: «Ihre Königliche Hoheit, ich möchte meine aufrichtige Dankbarkeit für alles zum Ausdruck bringen, was Ihre Familie für die Ukraine tut und dafür, dass Sie uns helfen, die Aufmerksamkeit der Welt auf die humanitäre Minenräumung in der Ukraine zu lenken.»

Zweite royale Reise ins Kriegsgebiet

Der Besuch des Herzogs von Sussex in der westukrainischen Stadt Lwiw am vergangenen Donnerstag markierte den zweiten Aufenthalt eines britischen Royals in dem Land seit Kriegsausbruch. Zuvor war nur seiner Tante Herzogin Sophie (60) in die von Russland angegriffene Ukraine gereist. Harry besuchte dort das Superhumans Center, eine orthopädische Spezialklinik für die Behandlung und Rehabilitation von Kriegsopfern. Er setzt sich seit 2014 mit seinen Invictus Games für verwundeten Veteranen und deren Familien ein. Ein Kontingent der Invictus Games Foundation begleitete ihn auch in die Ukraine, darunter vier Veteranen mit ähnlichen Rehabilitationserfahrungen.

Der Ukraine-Besuch erfolgte direkt nach Prinz Harrys Erscheinen vor dem britischen High Court in London, wo er für die Wiedereinführung seines staatlichen Personenschutzes bei Besuchen in Grossbritannien kämpft. Die Reise war - aus Sicherheitsgründen - bis zu seiner Rückkehr geheim gehalten worden.

Familienidylle in den USA

Neben dem besonderen Kuchen aus der Ukraine teilte Meghan auch Aufnahmen von frischgebackenen amerikanischen Pancakes und einem üppig gedeckten Frühstückstisch mit Rühreiern, frischen Früchten und Speck. «Wochenend-Frühstück» und «für meine Liebsten» betitelte die Herzogin die harmonischen Familienszenen, während im Hintergrund ihre Kinder Archie (5) und Lilibet zu hören sind.