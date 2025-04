Prinz Harry hat überraschend ein Rehabilitationszentrum in der Ukraine besucht. Im Superhumans Center in Lwiw traf er Kriegsverletzte und medizinisches Personal. Der Besuch des Herzogs von Sussex wurde aus Sicherheitsgründen erst nach seiner Abreise öffentlich gemacht.

Prinz Harry besucht verwundete Soldaten in der Ukraine

1/5 Prinz Harry hat überraschend ein Rehabilitationszentrum in der Ukraine besucht. Foto: X/Maks_NAFO_FELLA

Darum gehts Prinz Harry besucht Ukraine und trifft Kriegsverwundete im Superhumans Center

Harry beobachtete Operation und sprach mit Patienten, Angehörigen und Personal

Harry diente 10 Jahre in britischer Armee und gründete 2014 die Invictus Games

Der britische Prinz Harry (40) hat sich bei einer Reise in die Ukraine mit Kriegsverwundeten getroffen. «Heute hat Prinz Harry, der Herzog von Sussex, das Superhumans Center im ukrainischen Lwiw besucht», teilte das Büro des Prinzen mit. Der Besuch wurde aus Sicherheitsgründen erst nach Harrys Abreise bekannt gegeben.

Die Einrichtung stellt Betroffenen des russischen Angriffskriegs demnach Prothesen, Rehabilitation, wiederherstellende Chirurgie und psychologische Hilfe zur Verfügung. In dem Zentrum würden Soldaten und Zivilisten behandelt.

Harry traf sich der Mitteilung zufolge mit Patienten und deren Angehörigen sowie medizinischem Personal. Er sei auch im OP-Saal gewesen und habe eine Operation beobachtet.

Zweites Mitglied der königlichen Familie in der Ukraine

Prinz Harry hat selbst zehn Jahre lang in der britischen Armee gedient. 2014 gründete er die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verwundete Veteranen, ähnlich den Paralympics. Mit dieser Organisation reiste der 40-Jährige, der in den USA lebt und dessen Verhältnis zur britischen Königsfamilie als zerrüttet gilt, auch in die Ukraine.

Ein Sprecher des Herzogs erklärte, Harry sei vor einem Jahr von der Geschäftsführerin des Zentrums, Olga Rudneva, eingeladen worden. Eine erneute Einladung erfolgte bei den Invictus Games in Vancouver im Februar. Harry wollte sich vor Ort ein Bild von der Unterstützung machen, die das Zentrum in Kriegszeiten leistet.

Harry ist das zweite Mitglied der königlichen Familie, das die Ukraine seit der russischen Invasion im Februar 2022 besucht. Im vergangenen Jahr reiste seine Tante Sophie (60), die Herzogin von Edinburgh, überraschend in die Hauptstadt Kiew.

Der Ukrainebesuch erfolgte kurz nach Harrys Auftritt vor dem Berufungsgericht in London Anfang der Woche. Dort ging es um seine Sicherheitsvorkehrungen in Grossbritannien.