«Eine Sache von Leben und Tod» Herzogin Meghan kämpfte mit schwerer Schwangerschaftskomplikation

Herzogin Meghan enthüllt in ihrem neuen Podcast «Confessions of a Female Founder», dass sie an einer gefährlichen Schwangerschaftskomplikation litt. Die sogenannte postpartale Präeklampsie kann unter Umständen sogar tödlich enden.

Publiziert: vor 39 Minuten