Herzogin Meghan (43) gibt Vollgas. Ihre erfolgreich gestreamte Netflix-Kochshow geht mit einer zweiten Staffel in die nächste Runde, ihre Lifestyle-Marke As Ever ist lanciert. In der Nacht auf Dienstag kündigte sie auf ihrer Instagramseite, der 2,6 Millionen Menschen folgen, mit einem neuen Bild ihrer Kinder Archie (5) und Lilibet (3) ihr neustes Projekt an – einen Onlineshop. In ihrer Instastory schreibt sie: «Viele von euch haben danach gefragt, hier ist es! Ein bisschen Shopping zum Wochenstart.»

Dazu stellt sie einen Link zu ihrem Onlineshop. Sie habe eine handverlesene Sammlung kuratiert, von 32 Dingen, die sie liebe und von denen sie hoffe, sie würden anderen auch gefallen. Den totalen Meghan-Look lässt sie von Models präsentieren. Von Schuhen über Taschen, Schmuck, Sonnenbrillen, das Seidenkleid für den sommerlichen Apéro in den noblen Hamptons auf Long Island bis hin zu Bluejeans für den lockeren Cocktail mit Freundinnen im Garten. Ein Hauch von «für einmal fühle ich mich wie Meghan oder sehe zumindest so aus» ist nun möglich.

Glamour geht anders

Schauen wir uns ein paar von Meghans Lieblingsstücken etwas genauer an und lassen diese von der renommierten Schweizer Stylistin Tatjana Kotoric (48) einschätzen. Wo ist der Preis überzogen, wo nicht? Was auffällt, ist, dass das berühmte «Windsor»-Kleid von Heidi Merrick 1223 US-Dollar kostet, was umgerechnet aktuell rund 1070 Schweizer Franken entspricht. Hergestellt wurde es in Kalifornien und glaubt man dem Hinweis beim Kleid, so war während sechs Stunden nur noch ein Exemplar verfügbar. «Den Preis finde ich für ein hochwertiges Seidenkleid angemessen», sagt Kotoric. Ebenso findet sie die rund 300 Franken für eine Ledertasche des Labels St. Agni angemessen, auch die Veronica-Beard-Jeans für 260 Franken seien für sie nicht teuer. Es handle sich nicht um Fast-Fashion-Stücke, sondern um Mode aus guten Materialien, das meiste davon in den USA produziert. «Und die Produkte sehen auf den ersten Blick hochwertig produziert aus», meint Kotoric. Sie findet, dass Herzogin Meghan einen guten Style hat, der Shop zeige viele Basics.

Auch Stil-Experte Jeroen van Rooijen (54) hat sich Meghans Shop-Sammlung für Blick genauer angeschaut. Dabei sei ihm positiv aufgefallen, dass es sich bei den von ihr empfohlenen Marken um «acessible brands» handle, Marken, die nicht zu abgehoben sind. «Es sind moderate Preise und der Stil ist realistisch. Da ist niemand überfordert», sagt er. Negativ aufgefallen sei ihm: «Der Shop sieht so brav aus wie die Herzogin selbst – aalglatter Mainstream ohne Ecken und Kanten. Es braucht schon eine gute Portion Fantasie, um dort Inspiration zu finden», sagt er und ergänzt: «Es wirkt fast ein bisschen anbiedernd, so bodenständig, wie sie sich da gibt. Oder ist sie wirklich einfach nur eine langweilige Adlige? All-in-all: Ein bisschen verstörend ist es schon, wenn sich eine weltberühmte Frau für ein paar Fränkli Vermittlungsprovision für ein solches Geschäftsmodell hergibt. Glamour geht anders!»