1/5 Herzogin Meghan startet am 4. März ihre eigene Show auf Netflix. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Herzogin Meghan teilt Einblicke in ihr Privatleben auf Instagram

Meghan zeigt sich verletzlich und verliebt in ihren Posts

Lilibet (3) spielt mit Serena Williams in Meghans Instagram-Story Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Herzogin Meghan (43) hat seit einiger Zeit wieder einen Instagram-Kanal. Unter dem bescheidenen Namen «meghan», mit dem sie sich bei den Fans nahbar macht, gibt die Ehefrau von Prinz Harry (40) jetzt immer wieder kleine Einblicke in ihre Projekte und ihr Privatleben.

Als Beobachter hat man das Gefühl, man ist auf dem Instagram-Account einer erfolgreichen Freundin unterwegs und nicht auf dem einer angeheirateten Royal. Herzogin Meghan zeigt sich verletzlich, beispielsweise als sie mit der Welt den Schmerz über den Verlust ihres Hundes Guy teilte. Sie beweist der Welt, wie verliebt sie und ihr Mann sind, als sie ein Foto des Paares zu Valentinstag postete, auf dem sich Harry und Meghan einen innigen Kuss geben.

Meghan wird permanent kritisiert

Ihrer Lifestyle-Marke hat sie kürzlich auch einen neuen Namen gegeben. Mit «As ever», also «So wie immer», will die Herzogin wohl zeigen, dass sie immer noch die alte Meghan ist. Hofft sie damit, an alte Beliebtheit anknüpfen zu können? Denn in den vergangenen Jahren gab es für die zweifache Mutter mehr Kritik, Spott und Abneigung als Lob und Liebe.

Lilibet und die berühmten Freundinnen ihrer Mutter

Als Influencerin gehört es bei vielen dazu, auch Einblicke in den Alltag mit der Familie zu geben. Und da ist Herzogin Meghan keine Ausnahme. Die ehemalige Schauspielerin postete nun auf Instagram ein Video, auf dem man ihre kleine Tochter Lilibet (3) einmal etwas genauer sieht. In einem rosa Shirt und pinken Leggings mit Blümchenmuster steht Lilibet im Wohnzimmer und spielt mit einer Freundin ihrer Mutter das Brettspiel Candy Land.

Die Frau neben ihr ist aber nicht irgendwer, sondern Tennislegende Serena Williams (43), die eine gute Freundin der Familie ist. «Wenn die Tanten zum Feiern vorbei kommen ... Und zum Spielen!», schreibt Meghan zu dem kleinen Videoausschnitt in ihrer Instagram-Story.

Auch wenn man die kleine Lilibet nicht wirklich von vorne sieht, erkennt man zumindest, dass sie ihrem Vater ähnelt, was die Hautfarbe und die Haarfarbe betrifft. Ausserdem ist Lilibets erdbeerblonde Haarpracht schon sehr lang geworden.

Herziger Einblick oder berechnende Promo?

In einer weiteren Story kündigt Meghan dann noch an, dass es nur noch wenige Tage sind, bis ihre Netflix-Show «With Love, Meghan» startet – genau genommen am 4. März, statt wie ursprünglich geplant am 15. Januar. Ist das Video mit ihrer Tochter also nur ein kleiner Einblick ins Privatleben, um sich nahbarer zu machen, oder berechnende Promo in eigener Sache? Schon bei der Veröffentlichung ihrer neuen Webseite fiel auf, dass Meghan auf die Unterstützung ihrer Tochter setzt, da sie auch dort ein Foto von Lilibet zeigt. Dort sieht man die beiden von weitem, wie sie Hand in Hand durch ihren Garten laufen.