Mit grossen Geldspenden Harry und Meghan mischen sich in die US-Politik ein

Die Ausgaben der Archewell-Stiftung von Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgen für Furore. Sie haben grosse Geldbeträge an Personen gezahlt, die mit der Demokratischen Partei in den USA in Verbindung stehen.

Publiziert: vor 48 Minuten