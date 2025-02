Herzogin Meghan erregt in einem verschlafenen Ort auf Mallorca die Gemüter. Bei der Neuausrichtung ihrer Lifestylemarke entschied sich die Ehefrau von Prinz Harry für ein Logo, das dem Wappen der Gemeinde Porreres im Landesinneren der Insel sehr ähnlich sieht.

Was hat Mallorca damit zu tun?

Auf einen Blick Meghan Markle kritisiert für Logo-Ähnlichkeit mit Wappen von Porreres

Bürgermeisterin fordert Rückzug des Logos, verzichtet auf rechtliche Schritte

Die Bürgermeisterin des Ortes, Xisca Mora, kündigte an, Herzogin Meghan (43) aufzufordern, das Logo zurückzuziehen. Dieses sei eine «totale Kopie» des Wappens von Porreres, sagte Mora der spanischen Zeitung «El País». Auch in den sozialen Medien wurde sie kritisiert. Die 43-Jährige hatte die Umbenennung ihrer Marke von «American Riviera Orchard» in «As Ever» bei Instagram verkündet. Auf Anfrage äusserten sich die Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan zunächst nicht zu dem Fall.

Die Ähnlichkeit des Markenauftritts zum Stadtwappen der 6000-Einwohner-Gemeinde ist nicht von der Hand zu weisen: In beiden Fällen ist eine Palme mit zwei Vögeln an der Seite zu sehen. «Es ist praktisch ein identisches Bild», schrieb «El País».

Die Farbwahl unterscheidet sich allerdings, auf dem aus dem Jahr 1370 stammenden Stadtwappen sind Schwalben zu sehen, bei Meghans wohl Kolibris. «Es wäre für uns schlimm, wenn ein Bild missbraucht werden würde, das uns identifiziert», sagte Bürgermeisterin Mora, die aber wohl auf rechtliche Schritte verzichten wird.

Eine Kleinstadt gegen die Royals?

Sie habe mit der Rechtsabteilung ihrer Stadt darüber gesprochen, sagte die Politikerin. «Eine Plagiatsanzeige ist kompliziert und kostspielig, und eine kleine Stadt wie die unsere ist nicht in der Lage, gegen die englische Krone zu kämpfen», sagte Mora. Deshalb werde man sich vorerst auf die Forderung beschränken, das Logo zurückzuziehen.

Im Gespräch mit der Regionalzeitung «Ara Balears» äusserte die Bürgermeisterin den Verdacht, Meghan habe auf Mallorca «Agrartourismus betrieben» und dabei das Wappen - das in Porreres vielerorts zu sehen ist - bemerkt. «Es ist surreal ... Wir fühlen uns international», sagte Mora. «Zumindest werden viele Menschen auf der ganzen Welt nun erfahren, dass es auf Mallorca eine Stadt im Landesinneren gibt, die dieses Wappen hat.»

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben immer wieder mit negativer Berichterstattung zu kämpfen. Zuletzt ging es um das Visum des Prinzen – das royale Paar lebt seit einigen Jahren in den USA. Im Zuge der Diskussionen sagte US-Präsident Donald Trump über Harry: «Er hat genügend Probleme mit seiner Ehefrau. Sie ist schrecklich.»