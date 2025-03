Herzogin Meghans neue Netflix-Show «With Love, Meghan» startete am 4. März – und war ein voller Erfolg. Ob man sie mag oder nicht, geredet hat man darüber. In der Show stand aber nicht nur das Kochen im Mittelpunkt, sondern auch ihr Privatleben – und ihre Kleidung.

Auf einen Blick Meghan startet Netflix-Kochshow und plaudert über Familie und Ehe

Herzogin teilt Einblicke in Familienleben mit Archie und Lilibet

Meghans Outfits im Trailer kosten rund 72'000 Franken

Silja Anders Redaktorin People

Mit etwas Verzögerung lief am 4. März die neue Kochshow von Herzogin Meghan (43) «With Love, Meghan» auf Netflix an. Von Fans und Kritikern gleichermassen heiss erwartet, lieferte die Herzogin in der Show genau das, was man sich erhoffte: Gesprächsstoff.

Denn natürlich steht die Ehefrau von Prinz Harry (40) nicht einfach stumm am Herd und lässt Gerichte vor sich hin brutzeln. Nein, sie hat Freunde bei sich in der Küche – bei der es sich übrigens nicht um ihre private, sondern um eine extra für die Show gemietete Küche handelt – und plaudert aus dem Nähkästchen. Wir zeigen, welche drei Dinge in «With Love, Meghan» neben dem Kochen aufhorchen lassen.

Ihre Kinder Archie (5) und Lilibet (3)

Herzogin Meghan versucht nicht, ihre Kinder in der Show zu verstecken. Und sei es nur, dass sie über Archie und Lilibet spricht. So erzählt die ehemalige Schauspielerin beispielsweise, dass ihr Sohn zum Zmorge am liebsten Spiegelei esse.

Doch nicht nur Archies Essensvorliebe verrät Meghan in ihrer Show, sondern auch Lilibets kreative Seite. «Lili hat ein Lied übers Putzen gemacht. ‹Putzen, während du gehst! Putzen, putzen, putzen!›» Und wer jetzt findet, dass der Text nicht sehr einfallsreich ist, soll bitte im Kopf behalten, dass Lilibet erst drei Jahre alt ist.

Die zweifache Mutter verrät, dass sie jeden Morgen um 6.30 Uhr aufstehe, um für ihre Familie Frühstück vorzubereiten. Seit der Geburt ihrer Kinder habe sich ihre Beziehung zum Kochen verändert, sagt sie.

Ausserdem scheint Meghan ihren Kids eine möglichst normale Kindheit bieten zu wollen. Da dürfen sich die Kleinen nach Herzenslust austoben, was auch mal in den üblichen Verletzungen enden kann. «Wir haben viel Arnika im Haus. Kleinkindleben! Viele Beulen und blaue Flecken», verrät die Herzogin. Das Essen kommt bei den Sussexes nicht nur aus dem Supermarkt, sondern manchmal auch aus der Natur. Bei einem Familienausflug habe Archie kürzlich zwei Forellen gefangen, welche die Familie dann gemeinsam gekocht hätte.

Ihr Leben mit Prinz Harry

Immer wieder gibt es in den Medien Spekulationen über die Ehe von Harry und Meghan. Doch in «With Love, Meghan» ist von Krise keine Spur. Stattdessen verrät die US-Amerikanerin, dass ihr britischer Ehemann es liebe, wenn sie Speck brate. «Wenn ich Speck koche, füllt sich meine Küche ganz schnell mit meinem Mann und meinen drei Hunden. Mein Speck lockt alle Jungs an.»

Allgemein scheint Prinz Harry gerne salzig zu essen, wie Meghan erzählt. «Ich habe eine Familie und einen Ehemann, der, egal welches Essen ihm vorgesetzt wird, immer nachsalzt, bevor er probiert. Deshalb versuche ich, weniger zu salzen», verrät sie. Ausserdem planen die beiden bewusst Dates ein, um Zeit als Paar zu verbringen. Die Sussexes würden auch die Lunchboxen für ihre Kinder jeden Tag gemeinsam parat machen und am Abend gerne faul auf der Couch liegen und Serien gucken.

Mit dem «People»-Magazin sprach Meghan zur Veröffentlichung ihrer Show ebenfalls über ihre Ehe. «Es ist fast wie eine zweite Flitterwochenphase», sagt sie. Ihr Ehemann habe ein Funkeln in den Augen. Sie glaubt, das liege daran, dass sie das tue, was sie tat, als die beiden sich zum ersten Mal trafen. Dass es gut zwischen den beiden läuft, beweist auch ein Kussfoto, welches Meghan zum Valentinstag auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte.

Ihre Luxus-Outfits

In ihrer Show zeigt sich Meghan gern barfuss mit lässigem Jeanshemd und weisser Hose von Zara. Völlig normal also. Doch der Trailer zeigt, dass Herzogin Meghan nicht nur auf kostengünstige Teile setzt, wenn es um ihre Garderobe in der Show geht. In insgesamt sechs Outfits sieht man sie in der Vorschau, von hübschen Sommerkleidern über Strick-Shirts bis hin zu Einteilern. Und natürlich immer mit dem passenden Schmuck, der perfekt auf das jeweilige Outfit abgestimmt ist. Kostenpunkt der Outfits alleine im Trailer: rund 72'000 Franken. Wobei das teuerste Stück weder eine Hose noch eine Bluse ist, sondern ein Armband von Lorraine Schwartz mit einem Preis von 17'000 Franken. Nur weil es eine Kochshow ist, heisst das noch lange nicht, dass man auf Glamour verzichten muss.