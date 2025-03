Herzogin Meghan feiert am 4. März 2025 die Premiere ihrer Netflix-Serie «With Love, Meghan». Gleichzeitig startet ihre neue Lifestyle-Marke «As ever». Zur Feier lädt sie Fans zu einem Screening in New York ein und überrascht sie persönlich.

1/5 Herzogin Meghans neue Show «With Love, Meghan» ist ab 4. März bei Netflix zu sehen. Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Auf einen Blick Herzogin Meghan startet Netflix-Serie und Lifestyle-Marke am 4. März 2025

Überraschungsbesuch bei Screening in New York für langjährige Fans

Herzogin Meghan (43) wird der 4. März 2025 als ein ganz besonderer Tag in Erinnerung bleiben. Mit der Ausstrahlung ihrer Netflix-Serie «With Love, Meghan» (seit 9 Uhr auch in der Schweiz) geht für die Herzogin ein Herzenswunsch in Erfüllung. Nicht nur kann sie dort ihre Leidenschaft fürs Dekorieren, Herrichten und gesunde Kochen ausleben, sondern auch wieder ein reines und vor allem bereits finalisiertes Meghan-Projekt präsentieren. Zeitgleich soll gemäss «Elle Decor» auch ihre kürzlich unbenannte Lifestyle-Marke «As ever» gelauncht werden. Den Start ihrer Marke hat die Herzogin selbst auf Frühjahr angekündigt.

Herzogin Meghans letztes Solo-Projekt war ihr Spotify-Podcast «Archetypes», welcher 2022 nach zwölf Episoden jedoch wieder eingestellt wurde. Ursprünglich hätte ihre Netflix-Show «With Love, Meghan» am 15. Januar auf Netflix Premiere feiern sollen, diese wurde jedoch wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles auf den 4. März verschoben.

Um die Veröffentlichung ihrer Show gebührend zu feiern, lud die Herzogin einige Fans nach New York City zu einem Screening in der Nacht von Montag auf Dienstag ein. Die Followerinnen stammen aus den Tagen ihres Lifestyle-Blogs «The Tig». Und die staunten dann nicht schlecht, als sie plötzlich von Meghan selbst überrascht wurden. Von dem Event teilte Meghan mehrere Clips und Fotos in ihrer Instagram-Story.

«Eine grosse Überraschung im Big Apple heute Abend», kommentiert sie ihre Instagram-Story, in der sie sich selbst filmt. «Wie fandet ihr es?», hört man Meghan dann sagen, während sie in den kleinen Kinosaal eintritt und mehrere der Frauen umarmt. Zu einem Foto, auf dem sie ihre Hände um das Gesicht eines Fans legt, schrieb die 43-Jährige: «Die Mädchen, die mich seit fast zehn Jahren unterstützen!»

Zwei Fans überraschen Meghan mit Tattoos

Doch auch zwei der Fans hatten offenbar eine Überraschung für Meghan: Sie haben sich den Namen von deren neuer Lifestyle-Marke «As ever» tätowieren lassen, wie ein Foto zeigt.

Im Anschluss an das Screening kam die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit ihren Fans für ein Dinner zusammen. Dabei floss offenbar auch etwas Wein: Meghan teilte ein Foto einer Flasche Tignanello – jener Rotwein, der den Namen ihres ehemaligen Blogs «The Tig» inspiriert hatte. Zum Abschluss teilte Meghan noch ein Selfie mit den Frauen.

Meghan hatte auf ihrem Lifestyle-Blog «The Tig» von 2014 bis 2017 Einblicke in ihr Leben, Reisen, Mode, Kochen und Beauty gepostet. Als ihre Beziehung zu Prinz Harry öffentlich wurde und sich die beiden verlobten, stellte sie die Seite ein.

Harry und die Kinder gratulieren

Genauso vorfreudig auf den Start der neuen Show sind offenbar Prinz Harry und die beiden Kinder des Paares. Ein weiteres Foto, das Meghan in ihrer Instagram-Story teilte, zeigt ein pinkfarbenes Plakat mit der Aufschrift «Glückwunsch, Mama! Wir lieben deine Show und wir lieben dich!» Unterzeichnet ist das Schild mit Lili, Archie und Papa.