Herzogin Meghan kündigt neuen Podcast an

Herzogin Meghan steht mit einem neuen Projekt in den Startlöchern. Auf Instagram kündigt sie einen neuen Podcast an, in dem sie mit anderen Unternehmerinnen über ihre Gründungsgeschichten sprechen möchte.

Meghan startet neuen Podcast über Unternehmerinnen in Kooperation mit Lemonada Media

Gespräche mit erfolgreichen Gründerinnen über Erfahrungen und Herausforderungen

Herzogin Meghan (43) veröffentlicht bald ein neues Podcast-Projekt. Am Donnerstag (13. März) kündigt die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit einem Instagram-Post den Start ihres neuen Podcasts «Confessions of a Female Founder» (auf Deutsch: Bekenntnisse einer Gründerin) an. Der Podcast erscheint in Kooperation mit dem Podcast-Netzwerk Lemonada Media. Das Unternehmen produziert unter anderem auch den Podcast «Wiser Than Me» von Julia Louis-Dreyfus (64).

Meghan spricht mit anderen Unternehmerinnen

Die erste Episode erscheint am 8. April, teilt Meghan in ihrem Post mit. Sie werde in dem Format offene Gespräche mit Gründerinnen führen und mit ihnen über Erfolg, Schwierigkeiten und ihre Geschichten als Unternehmerinnen sprechen. Die Gespräche finden laut Lemonada Media vor dem Hintergrund statt, dass sich Meghan mit dem Launch ihrer Marke «As ever» selbst im Gründungsprozess befinde.

Sie freue sich sehr, das Podcast-Projekt zu teilen, schreibt Meghan in ihrem Post. «Ich habe offene Gespräche mit erstaunlichen Frauen geführt, die Träume in die Realität umgesetzt und kleine Ideen in sehr erfolgreiche Unternehmen verwandelt haben. Sie öffnen sich, teilen ihre Tipps und Tricks (und Stolpersteine) und lassen mich an ihrem Wissen teilhaben, während ich mein eigenes Unternehmen aufbaue. Es war absolut augenöffnend, inspirierend... und lustig! (Denn es wäre sinnlos, wenn wir bei diesem wilden Abenteuer nicht auch ein bisschen Spass hätten.)»

Podcast erscheint kurz nach Netflix-Serie «With Love, Meghan»

Erst Anfang März veröffentlichte Netflix die neue Serie «With Love, Meghan». Darin empfängt die Herzogin von Sussex prominente Gäste wie Mindy Kaling, Chefkoch Roy Choi und ihre Schauspielkollegin Abigail Spencer. Die achtteilige Serie zeigt die ehemalige «Suits»-Darstellerin beim Kochen, der Organisation von kinderfreundlichen Teepartys, beim Honigernten, Wandern und der Herstellung von Erntekörben. Noch in diesem Jahr soll eine zweite Staffel erscheinen. Ab Frühjahr 2025 sollen zudem die ersten Produkte ihrer neuen Lifestyle-Marke «As ever» in den USA erhältlich sein.