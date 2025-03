In den letzten Tagen wurde viel über einen Konflikt zwischen Herzogin Meghan und Gwyneth Paltrow spekuliert. Was ist da dran? Jetzt äussern sich die beiden Frauen gleich selbst dazu.

Darum gehts Gwyneth Paltrow und Meghan Markle dementieren Gerüchte über einen Streit

Paltrow sieht andere Frauen als Freundinnen, nicht als Konkurrentinnen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Noch nicht lange ist es her, dass die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) auf ihrem Instagram-Account ein Kochvideo veröffentlichte. Der Clip zeigte die «Iron Man»-Darstellerin beim Zubereiten ihres Frühstücks und wurde mit dem Song «This Will Be (An Everlasting Love)» von Natalie Coles (1950–2015) hinterlegt – denselben Song, den Herzogin Meghan (43) für die Promo ihrer Netflix-Show «With Love, Meghan» verwendet hat.

Für Fans ist das Video ein klarer Seitenhieb gegen die Ehefrau von Prinz Harry (40). Die Gerüchteküche begann zu brodeln – Haben die Schauspielerin und Herzogin etwa Zoff?

«Ich kann das Ganze überhaupt nicht verstehen»

Auf diese Frage gibt es mittlerweile eine Antwort – und zwar von den beiden selbst. Auf Instagram lud Paltrow ihre Fans zu einer Fragerunde ein. Eine Person nahm dafür die kursierenden Gerüchte zum Anlass und fragte: «Kannst du den Social-Media-Beef nachvollziehen, der dir und Meghan nachgesagt wird?»

Die darauffolgende Antwort der Schauspielerin fiel klar und deutlich aus. «Ganz ehrlich, ich kann das Ganze überhaupt nicht verstehen», sagte sie und erstickte damit die Gerüchte im Keim.

Um ihren Worten aber noch mehr Nachdruck zu verleihen, lieferte sie ihren Followern auch direkt einen Beweis: Sie richtet dieselbe Frage an eine Person, die mit ihr am Küchentisch sitzt, und richtet die Kamera anschliessend auf sie. Die Person ist niemand Geringeres als Meghan selbst. Diese grinst nur – wohl ein Zeichen dafür, dass auch sie die Gerüchte ebenfalls nicht versteht.

Paltrow sieht Meghan nicht als Feindin

Ein Konkurrenzkampf scheint zwischen den beiden also nicht zu bestehen, obwohl sie sich heutzutage in ähnlichen Geschäftsfeldern bewegen. 2008 gründete Paltrow die Wellness- und Lifestyle-Marke Goop – Meghans neue Serie hat ein ähnliches Konzept. In einem Interview mit «Vanity Fair» sagte Paltrow allerdings, sie fühle sich davon nicht bedroht. Im Gegenteil, sie begrüsst die Herzogin. «Ich wurde dazu erzogen, andere Frauen als Freundinnen und nicht als Feindinnen zu sehen. Ich denke, es gibt immer mehr als genug für alle. Jede Person verdient es, alles zu versuchen, was sie ausprobieren möchte», meinte die Schauspielerin.

In dem Interview gestand Paltrow ausserdem, Meghan nicht wirklich zu kennen – was überraschend sei, da sie nicht weit voneinander entfernt leben. Sie führte aus: «Ich meine, ich habe Meghan getroffen, die wirklich nett zu sein scheint, aber ich kenne sie überhaupt nicht.» Wie es scheint, haben die beiden Frauen die neusten Gerüchte genutzt, um das zu ändern.