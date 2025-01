1/5 Gwyneth Paltrow hat einen Käufer für ihr Haus in Los Angeles gefunden. Foto: imago/UPI Photo

Auf einen Blick Gwyneth Paltrow verkauft Haus in Los Angeles für 22 Millionen Dollar

Neues Zuhause in Montecito mit Luxus-Ausstattung und Gästehaus

Spendenaktion von Goop: Sachspenden im Wert von über zwei Millionen Dollar

Saskia Schär Redaktorin People

Gwyneth Paltrow (52) ist um ein Haus ärmer, dafür um 22 Millionen Dollar reicher. Ein guter Deal. Insbesondere wenn man den Fakt einbezieht, dass die Schauspielerin das einstige Familienzuhause 2012 mit ihrem damaligen Mann, Coldplay-Frontman Chris Martin (47), für knapp 10 Millionen Dollar erworben hat.

Die Acht-Zimmer-Villa mit elf Bädern, die im gehobenen Stadtviertel Brentwood in Los Angeles liegt und in den 1950er-Jahren erbaut wurde, stellte Paltrow bereits im vergangenen Frühjahr auf den Markt. Vom ursprünglich gefragten Preis von knapp 30 Millionen Dollar verabschiedete sie sich schrittweise. Eine Reduktion um fünf Millionen Dollar folgte im Oktober, nun fand es laut dem «Wall Street Journal» für 22 Millionen Dollar einen neuen Besitzer.

Dieser darf sich über 743 Quadratmeter Wohnfläche, ein Gym und einen Weinkeller freuen. Zudem gibt es ein Gästehaus, 0,8 Hektar Land sowie ganz viel Privatsphäre durch die hohen Bäume und Büsche, welche das Grundstück umgeben. Auch ein Pool darf im sonnigen Los Angeles natürlich nicht fehlen.

Einblick in Gwyneth Paltrows Reich

Paltrow wohnt mit ihrem zweiten Ehemann Brad Falchuk (53) und dessen Kindern in einem Neubau auf einem 2016 für 4,9 Millionen Dollar erworbenen Grundstück in Montecito, dem Ort, in dem auch die Sussexes wohnen. 2020 wurden dann auch die beiden Gästehäuser fertiggestellt, eines davon konnte 2023 sogar für eine Nacht via Airbnb gebucht werden. Vor drei Jahren öffnete sie dem Magazin «Archtectural Digest» die Tür zu ihrem neuen Daheim und gab eine Tour, die nicht nur durch die grosszügige Küche mit Kamin, sondern auch durch den grosszügigen Spa führte.

Während ihrer Haustour kommt sie auch auf eine Liegeschaukel des Designers Jim Zivic zu sprechen, die in ihrem Wohnzimmer hängt und mit knapp 63'000 Dollar zu Buche schlägt. Eine solche habe sie bereits einmal besessen, die sei jedoch einem Feuer zum Opfer gefallen.

Sowohl Brentwood, wo ihr altes Haus steht, als auch Montecito, wo ihre neue Villa ist, sind von den verehrenden Feuern zu Beginn des Jahres bedroht gewesen. Die Schauspielerin zeigte sich tief betroffen vom Schicksal Tausendenden von Menschen, die ihr Heim verloren hatten. Im Namen ihres Lifestyle-Unternehmens Goop erklärte sie auf Instagram, Sachspenden im Wert von über zwei Millionen Dollar für die Opfer der Brände zu tätigen.

