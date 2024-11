1/6 Laut Medienberichten sind Ellen DeGeneres und ihre Ehefrau Portia de Rossi dauerhaft nach England gezogen. Foto: imago images/UPI Photo

Auf einen Blick Ellen DeGeneres und Ehefrau ziehen wegen Trump-Wahl nach England um

Cotswolds gelten als britisches Prominenten-Paradies mit vielen Stars

Rund 50 Berühmtheiten besitzen Häuser in den idyllischen Cotswolds

Livia Fietz Redaktorin People

Ob Umzugskisten in den USA momentan besonders gefragt sind? Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 haben mehrere in den USA wohnhafte Prominente – wie Cher (78), Barbara Streisand (82) oder Sophie Turner (28) – angedeutet, dass sie wegziehen würden, sollte Donald Trump (78) gewinnen.

Eva Longoria setzte den Umzug als Erste in die Tat um, wies jedoch Medienberichte zurück, wonach der neue alte Präsident der Grund für ihren Wegzug nach Spanien sei. Anders sieht es bei Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres (66) aus.

Laut «The Wrap» soll eine DeGeneres nahestehende Quelle ausgesagt haben, dass sie und ihre Ehefrau Portia de Rossi (51) als Reaktion auf die Wahl Trumps dauerhaft ins ländliche England gezogen sind, genauer gesagt in die Cotswolds, etwa zwei Stunden nordwestlich von London. Auch eine Quelle von «TMZ» bestätigt, dass sich DeGeneres und de Rossi nach Trumps Sieg «sehr desillusioniert» gefühlt und daraufhin beschlossen hätten, «die USA zu verlassen». Der Umzug mag auf den ersten Blick wie ein grosser Kulturschock wirken, ist es wohl aber nicht: Das Paar zieht an den Ort, der als britisches Prominenten-Paradies gilt.

Cotswolds: Ein beliebter, ruhiger Rückzugsort für Stars und Royals

Die idyllischen Cotswolds sind bei den Stars und Sternchen so beliebt, dass gemäss einer Studie nirgendwo in England mehr Prominente pro Hektar leben – ausser in London – als in der Gegend. Rund 50 Berühmtheiten haben ein Haus, darunter David (49) und Victoria Beckham (50), Kate Moss (50), Patrick Stewart (84), Elizabeth Hurley (59) und Stella McCartney (53). Auch König Charles III. (76) residiert dort in seinem Highgrove House, und Berichten zufolge könnten auch Kate Winslet (49) und Hugh Grant (64) Häuser in der Region besitzen.

DeGeneres und de Rossi wollen laut «The Wrap» ihren Umzug endgültig machen: Das Paar soll den Verkauf ihrer Villa in Montecito, Kalifornien planen. Anzumerken ist aber, dass, gemäss «The Sun», De Generes und de Rossi ihr Anwesen in den Cotswolds bereits im Oktober – somit vor der Präsidentschaftswahl – erworben haben. Für DeGeneres dürfte der Umzug auch persönliche Gründe haben: Die Ex-Moderatorin ist durch Enthüllungen über ein angeblich toxisches Arbeitsumfeld in ihrer nach ihr benannten Talkshow, die von 2003 bis 2022 lief, in Ungnade gefallen und ihre Karriere hat erheblich Schaden genommen.