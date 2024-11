1/7 Eva Longoria engagierte sich im US-Wahlkampf für Kamala Harris. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Eva Longoria verlässt USA wegen Trump-Wahl und zieht nach Mexiko und Spanien

Longoria sieht düstere Zukunft für Amerika unter Trump-Präsidentschaft

49-jährige Schauspielerin war nach Trumps erstem Wahlsieg 2016 depressiv

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Einige Promis hatten es im Falle der Wahl von Donald Trump angekündigt – sie macht es wahr. Eva Longoria (49) verriet jetzt im Magazin «Marie Claire», dass sie mit ihrer Familie die Vereinigten Staaten dauerhaft verlassen hat: «Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben in Amerika verbracht, doch dieses Kapitel meines Lebens ist jetzt vorbei.» Die «Desperate Housewives»-Schönheit pendelt in Zukunft zwischen Mexiko und Spanien, weil für sie Amerika zur – wie sie sagt «Schreckensvision» – geworden ist.

Bereits vor der Wahl von Trump (78) hatte Longoria sich in ihrer Heimat Kalifornien nicht mehr richtig wohlgefühlt: «Der Vibe ist einfach anders geworden. Dazu kommt die hohe Obdachlosigkeit und auch die Steuern.» Doch es ist die anstehende zweite Amtszeit von Trump, die der 49-Jährigen endgültig den Rest gegeben hat: «Was mich schockiert, ist nicht, dass er gewonnen hat. Sondern, dass ein verurteilter Straftäter, der so viel Hass versprüht, das höchste Amt im Land haben kann. Ich habe immer gedacht, wir geben dafür nur unseren Besten unsere Stimme. Ich lag eindeutig falsch!»

«Amerika wird ein fürchterlicher Ort»

Longoria erinnert sich noch gut an 2016, als Trump das erste Mal gewonnen hatte: «Ich war danach zum ersten Mal in meinem Leben depressiv.» Doch diesmal ist es für sie alles noch viel schlimmer und sie sieht eine finstere Zukunft für ihr Heimatland voraus: «Wenn er seine Versprechen einhält, wird Amerika ein fürchterlicher Ort werden.»

Longoria weiss, dass sie privilegiert ist, «einfach woanders hin fliehen zu können». Sie besitzt mit ihrem Ehemann José Bastón (56), mit dem sie Sohn Santiago (6) zusammen hat, Anwesen in Spanien und Mexiko. In ihrer Villa in Los Angeles hatte sich die Familie in den letzten Jahren bereits seltener aufgehalten, weshalb ihr der endgültige Schritt nicht schwergefallen ist: «Ich bedauere nur all meine Landsleute, die nicht so ein Glück haben wie ich. Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen. Ich fühle Traurigkeit und Nervosität für sie mit!»