Ellen DeGeneres verkauft ihre Villa für 83 Millionen Franken

Während 19 Jahren flimmerte in den USA die Ellen DeGeneres Show mit dem gleichnamigen Host über die TV-Bildschirme. Knapp 20 Jahre, die sich die quirlige Blondine gut hat entlöhnen lassen: Ihr Vermögen wird auf 330 Millionen Franken geschätzt. Das Geld investiert Ellen DeGeneres (66) vorwiegend in Immobilien, konnte sich in den letzten Jahren ein beachtliches Portfolio aufbauen.

Ihr neuester Coup: ein Villa-Verkauf mit einem Gewinn von 23 Millionen Franken. Das schmucke Häuschen – eine nur dezent untertriebene Bezeichnung – im kalifornischen Carpinteria, kaufte sie vor knapp zwei Jahren zu einem stattlichen Preis von 60 Millionen Franken. Nun hat sie sich von der Villa am Wasser wieder verabschiedet und dafür 83 Millionen Franken erhalten.

Neuer Eigentümer ist Milliardär

Ein ziemlicher Aufschlag, welcher sich innerhalb von zwei Jahren angesammelt hat. Doch der neue Besitzer dürfte dies kaum reuen, respektive vor grosse Herausforderungen stellen. Wie der Instagram-Kanal Houses of Celebs berichtet, ist der neue Eigentümer der Bergbau-Magnat Robert Friedland (74), dessen Vermögen auf 2,5 Milliarden Franken geschätzt wird. Ein Haus für einen zweistelligen Millionenbetrag? Für ihn schon beinahe ein Schnäppchen.

Auf einer Wohnfläche von circa 836 Quadratmetern gibt es für den Milliardär und seine Entourage insgesamt fünf Schlafzimmer und acht Badezimmer, verteilt auf drei Stockwerke. Das Haus kommt im rustikalen, mediterranen Look daher, mit viel Holz, Terrakotta und Marmor. Nebst dem Haupthaus gibt es zudem noch ein kleines Gästehaus mit einem Schlaf- und Badezimmer.

Das 40'000 Quadratmeter-Grundstück befindet sich direkt an den Klippen und bietet freie Sicht auf den Pazifik – womit er theoretisch auch seine erst in diesem Jahr erworbene 90-Meter-Jacht Dar direkt vor seinem Haus parken könnte.

Haus-Tausch

Der Haus-Kauf von Friedland ist bereits der dritte Handel zwischen den beiden Parteien innerhalb weniger Monate. Erst im Juni kauften DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi (51) dem Bergbau-Magnaten ein 28-Millionen-Franken Anwesen in Santa Barbara ab – und zwar genau jenes, das sie ihm zu Beginn des Jahres verkauft hatten. Doch im Gegensatz zu DeGeneres hat Friedland laut mansionglobal.com keinen Preisaufschlag hinzugerechnet: auch er soll vor einigen Monaten knapp 28 Millionen Franken gezahlt haben.

