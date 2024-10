Villa von Matthew Perry für sieben Millionen Franken verkauft

Das Haus von Matthew Perry wurde verkauft. Foto: DUKAS 1/4

Auf einen Blick Matthew Perrys Haus für 7,4 Millionen Franken verkauft

Filmproduzentin Anita Verma-Lallian kaufte die Villa als Ferienhaus

Perry kaufte das Haus 2020 für rund 5 Millionen Franken

Das Anwesen wurde 1965 gebaut und umfassend umgestaltet

Matthew Perrys (1969–2023) ehemaliges Haus in den Pacific Palisades ist ein Jahr nach seinem tragischen Unfalltod für 7,4 Millionen Franken verkauft worden.

Fast genau ein Jahr, nachdem er am 28. Oktober 2023 im Alter von nur 54 Jahren tot im Whirlpool des Hauses aufgefunden wurde, kaufte die Filmproduzentin und Immobilienentwicklerin Anita Verma-Lallian mit Sitz in Scottsdale, Arizona, die 3500 Quadratmeter grosse Villa des früheren «Friends»-Stars. Nach Angaben der «Los Angeles Times» will Verma-Lallian das Anwesen als «Ferienhaus» nutzen.

Perry kaufte das Haus mit vier Schlafzimmern im Jahr 2020 für rund 5 Millionen Franken. Vor dem Kauf seines letzten Hauses verkaufte der US-Schauspieler eine Villa in Malibu und ein Penthouse in Century City, ebenfalls Kalifornien.

Umgestaltete Villa aus dem Jahr 1965 mit Blick auf den Pazifik

Vor seinem Tod teilte Perry häufig Fotos von seinem Pacific-Palisades-Haus, seinem Pool und seinem Garten und verriet, dass er ein grosser Batman-Fan war – Kunstwerke des Comic-Helden mit Umhang waren in seinem Haus zu sehen. Sein letzter Instagram-Post zeigte ihn in seinem Whirlpool, in dem er später auch starb, während hinter ihm die Lichter der Stadt funkelten.

Das Anwesen am Blue Sail Drive wurde 1965 als bescheidenes Haus im Ranch-Stil gebaut. Seitdem wurde es umfassend umgestaltet, wobei Perry dem weitläufigen Gebäude seinen persönlichen Stempel aufdrückte. Er hat den hellen Eichenboden gegen ein dunkleres Holz und die Boho-Möbel gegen viel hellere Farben ausgetauscht. Das modernisierte Haus liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Pazifik.

Matthew Perrys erster Todestag

Matthew Perrys erster Todestag steht am Montag an. Seine Mutter Suzanne Morrison (81) und sein Stiefvater Keith Morrison werden in der «Today Show» mit Savannah Guthrie (52) über die letzten Tage des Schauspielers sprechen.

In einem Teaser-Clip, der am Freitag ausgestrahlt wurde, sagte Suzanne Morrison, dass Perry ihr «eines seiner neuen Häuser» gezeigt habe, bevor er sagte: «Ich liebe dich so sehr und ich bin so glücklich, jetzt bei dir zu sein. Es war fast so, als ob es eine Vorahnung war. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, aber ich dachte: Wie lange ist es her, dass wir so ein Gespräch geführt haben? Das ist schon Jahre her. Ich glaube, da war etwas... da war etwas Unvermeidliches in dem, was als Nächstes mit ihm passieren würde, und er spürte es sehr stark. Aber er sagte: ‹Ich habe keine Angst mehr.› Und das beunruhigte mich.»

Matthew Perrys Tod wurde aufgrund der akuten Wirkung von Ketamin als Unfall eingestuft. Als Faktoren, die zu seinem Tod beitrugen, wurden Ertrinken und eine koronare Herzkrankheit angegeben.