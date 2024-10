Arzt bekennt sich schuldig im Fall Matthew Perry

Mark Chavez bekennt sich im Fall Matthew Perry schuldig. Foto: AFP 1/2

Ein Arzt, der wegen des Todes von Friends-Stars Matthew Perry (1969-2023) angeklagt wurde, hat sich zum Vertrieb von Ketamin schuldig bekannt. Dr. Mark Chavez (54) erschien am Mittwoch vor einem Gericht in Los Angeles, um sein Schuldbekenntnis abzugeben. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Perry wurde am 28. Oktober letzten Jahres im Alter von 54 Jahren tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Gerichtsunterlagen zufolge nahm Perry vor seinem Tod sechs bis acht Mal täglich Ketamin ein. Chavez' Anwalt Matthew Binninger sagte nach seinem ersten Gerichtsauftritt im August, dass Chavez «unglaublich reumütig» sei und «alles in seiner Macht Stehende tun wolle, um das Unrecht wiedergutzumachen, das hier geschehen ist».

Neben Dr. Chavez wurden vier weitere Personen im Zusammenhang mit Perrys Tod angeklagt. Dazu gehören Perrys persönlicher Assistent Kenneth Iwamasa, der bei ihm wohnte, ein weiterer Arzt namens Salvador Plasencia, bekannt als «Dr. P», und Jasveen Sangha, die in Dokumenten als «Ketamin-Königin» bezeichnet wird.