Matthew Perrys Familie dankt Behörden für harte Ermittlungen

Matthew Perrys (1969-2023) Stiefvater hat sich zu den neusten Ermittlungen zum Tod des Schauspielers zu Wort gemeldet. Fünf Personen wurden verhaftet, die Perry mit dem Narkosemittel Ketamin versorgt haben sollen, das letztlich zu seinem Tod im Oktober 2023 geführt hatte. «Wir waren und sind immer noch untröstlich über Matthews Tod, aber es hat uns geholfen zu wissen, dass die Strafverfolgungsbehörden seinen Fall sehr ernst genommen haben», sagte Keith Morrison in einer Erklärung, die «Entertainment Weekly» vorliegt.

Die Familie des «Friends»-Stars freue sich, dass «die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt, und wir sind dankbar für die aussergewöhnliche Arbeit der verschiedenen Behörden, deren Mitarbeiter Matthews Tod untersucht haben.» Man hoffe, dass «skrupellose Lieferanten von gefährlichen Drogen» durch die scharfe Verfolgung von ihren Machenschaften abgehalten werden.

Auch ein Regisseur unter den Angeklagten

Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 leblos im Whirlpool seines Hauses aufgefunden worden. Der Autopsiebericht ergab, dass eine Überdosis von Ketamin im Blut zu seinem Ertrinken geführt hatte. Am 15. August wurde schliesslich bekannt gegeben, dass fünf Personen im Zusammenhang mit seinem Tod verhaftet wurden, die ihn mutmasslich mit der Substanz versorgt und sich an seinem Suchtproblem bereichert haben: Perrys persönlicher Assistent, zwei Ärzte, eine Drogendealerin und ein Vertrauter des Seriendarstellers, der als Mittelsmann bei der Ketamin-Beschaffung agiert haben soll.

Bei Letzterem handelt es sich um Erik Fleming (54) - und der ist kein Unbekannter. Fleming war früher laut «The Hollywood Reporter» selbst in Hollywood aktiv, denn er arbeitete als Regisseur und leitete eine Produktionsfirma. So führte er unter anderem 1999 beim Kinderfilm «Immer Ärger mit Schweinchen George» mit Scarlett Johansson (39) und Eva Mendes (50) in den Hauptrollen Regie.

Fleming bekannte sich am 8. August bereits in einem Fall der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin und in einem Fall des Vertriebs von Ketamin mit Todesfolge für schuldig. Er gab zu, 50 Fläschchen Ketamin verteilt zu haben, die Hälfte davon vier Tage vor Perrys Tod. Ihm drohen wegen dieser Tätigkeiten bis zu 25 Jahre Haft.