1/5 Im Fall des Drogentodes von Matthew Perry wurde ein Durchbruch erzielt.

Seit Monaten führen mehrere Behörden wie die Drogenvollzugsbehörde DEA, der US-Postdienst und die Polizei von Los Angeles strafrechtliche Ermittlungen im Fall des Drogentodes von «Friends»-Schauspieler Matthew Perry (1969-2023) durch. Nun berichten US-Medien mehr als ein dreiviertel Jahr nach Perrys Tod von einem grossen Durchbruch – es kam zu Verhaftungen.

Die Polizei hatte sich bei ihrer Arbeit darauf konzentriert, wie der 54-Jährige an das Narkosemittel Ketamin gekommen war, das er zu seinem Todeszeitpunkt in ungewöhnlich hoher Menge im Blut hatte. Denn Perry hatte Medienberichten zufolge vor seinem Tod eine Ketamin-Infusionstherapie zur Behandlung von Angstzuständen und Depressionen erhalten. Jedoch fand seine letzte Sitzung anderthalb Wochen vor seinem Tod statt, wodurch das Ketamin zum Zeitpunkt seines Todes nach Angaben der Gerichtsmedizinbehörde nicht mehr als medizinisch verordnet galt. Zudem wies sein Körper eine Menge Ketamin auf, die normalerweise für eine Vollnarkose verwendet wird.

Um den Ursprung des Ketamins zu klären, das im Oktober letzten Jahres zu seiner Bewusstlosigkeit und seinem Ertrinken im Whirlpool führte, haben verschiedene Strafverfolgungsbehörden Durchsuchungsbefehle durchgeführt und Computer, Telefone sowie andere elektronische Geräte beschlagnahmt, wie «TMZ» berichtet.

Durchsuchung bei Charlie Sheens Ex-Frau

Nun vermeldete der TV-Sender ABC, dass eine Operation, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lief und zu Verhaftungen führte, abgeschlossen wurde. Laut «TMZ» sollen neben mehreren Dealern mindestens ein Arzt verhaftet worden sein. Die Dealer sollen Perry bei der Beschaffung und Lieferung von Ketamin unterstützt haben. Gemäss einer Quelle enthüllten die Durchsuchungsbefehle Textnachrichten, in denen Details über das von Perry gewünschte Ketamin, die Massnahmen zur Beschaffung und auch die Kosten besprochen wurden.

Andere Quellen sagten gegenüber «TMZ» zudem, dass die Behörden einen Durchsuchungsbefehl für Brooke Mueller (46), Charlie Sheens (58) Ex-Frau erwirkten. Mueller war mit Perry in einer Entzugsklinik, gemäss «TMZ» steht sie aber nicht mit den Verhaftungen in Verbindung. Wie ABC berichtet, soll in einigen Stunden eine offizielle Meldung zu den Verhaftungen erscheinen.