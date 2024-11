Cara Delevingne macht mit Brand-Villa Millionen-Verlust

1/7 Cara Delevingne hat beim Verkauf ihrer Villa in Los Angeles (USA) einen Verlust von 2,4 Millionen Dollar hinnehmen müssen. Foto: Getty Images for LACMA

Bittere Zeiten für Topmodel und Schauspielerin Cara Delevingne (32). Die gebürtige Britin hat beim Verkauf ihrer Villa in Studio City, einem Stadtteil von Los Angeles (USA), einen Verlust von 2,4 Millionen Dollar hinnehmen müssen. Beim kürzlichen Verkauf des 7-Millionen-Anwesens hat das Model nur noch 4,6 Millionen Dollar erhalten, wie die «New York Post» berichtet. Grund dafür ist ein Brand, der das Haus im vergangenen März massgeblich zerstörte, doch dazu später mehr.

Cara Delevingne hatte ihr Traumhaus 2019 für 7 Millionen Dollar gekauft. Das damals prachtvolle Anwesen verfügte über vier Schlafzimmer und sechs Bäder. Die 32-Jährige hatte ihr Zuhause aufwendig eingerichtet und dekoriert, wie ein Beitrag bei «Architectural Digest» im Jahr 2021 enthüllte. Zu ihrem eigenwilligen Eigenheim gehörten ein feuerroter Poker-Raum, eine David-Bowie-Gedächtnis-Toilette, ein Bälle-Bad und ein begehbarer Vagina-Tunnel. «Es fühlt sich schon an wie ein Zuhause. Es gibt ein richtiges Esszimmer, eine grossartige Küche und ein Wohnzimmer. Aber es ist auch eine Entdeckungsreise», erklärte Delevingne damals dem Magazin.

Umso härter muss es das Model getroffen haben, als sein Zuhause im vergangenen März abbrannte. Laut «Page Six» brach damals Feuer im hinteren Teil von Delevingnes Anwesen aus, später sei das Dach der Villa eingestürzt. Das Feuer brannte demnach mehr als zwei Stunden lang. 94 Feuerwehrleute waren nötig, um es zu löschen. Nach dem Brand war die Villa ohne Dach, die zweite Etage in Trümmern und die untere Etage mit Gerümpel übersät, wie Bilder zeigten. Wie viel die Versicherung für den Schaden zahlte, ist nicht bekannt.

Cara Delevingne war zum Zeitpunkt des Unglücks für Auftritte in London. «Mein Herz ist heute gebrochen … Ich kann es nicht glauben», kommentierte sie den Brand damals auf Instagram und bedankte sich bei den Einsatzkräften, die ihre beiden Katzen in Sicherheit brachten. «Sie sind am Leben! Vielen Dank an die Feuerwehrleute.»

«Will nicht in Traurigkeit verharren»

In einem im Juli veröffentlichten Interview mit «The Times» erklärte Delevingne, dass es ihr geholfen habe, sich vom traumatischen Ereignis zu erholen, indem sie nüchtern und präsent war. «Wenn ich nicht nüchtern gewesen wäre, würde ich immer noch darüber nachdenken. Es würde mich immer noch zutiefst berühren.» Jetzt wolle sie vor allem nach vorne schauen. «Ich will nicht in dieser Traurigkeit verharren.»

Trotz des Verlusts wolle Cara Delevingne Berichten zufolge weiterhin in den USA leben und habe nicht vor, zurück nach England zu ziehen. Aktuell soll sie zudem viel Zeit in ihrem New Yorker Haus verbringen, das sie 2022 für 10,8 Millionen Dollar von Moderator Jimmy Fallon (50) gekauft hat.