Hollywoodstars rocken das Glastonbury

1/8 Feierten am Wochenende am Glastonbury-Festival: Filmstar Tom Cruise (l.) und sein «Mission Impossible»-Co-Star Simon Pegg.

Patricia Broder Redaktorin People

Hollywood goes UK: Gleich mehrere US-Filmstars haben am Wochenende das Glastonbury-Festival in England besucht und sich dabei unter die rund Hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer gemischt. Vor allem der Auftritt der Kultband Coldplay, die bereits zum fünften Mal als Headliner des legendären Festivals auftrat, zog viele Prominente an.

Allen voran Tom Cruise (61), der im Backstage-Bereich mit seinem «Mission Impossible»-Co-Star Simon Pegg (54) eifrig zu Hits wie «A Sky Full Of Stars» oder «Paradise» mitgetanzt und seine Arme geschwungen hat.

Auch Schauspielerin und Model Cara Delevingne (31) hat das Festival mit ihrer Freundin Minke (31) besucht. Das Paar, das vor kurzem sein zweijähriges Liebesjubiläum feierte, hatte dabei nur Augen füreinander und sorgte mehrfach für romantische Kusseinlagen.

Im Publikum zu finden waren auch Sienna Miller (42), Rami Malek (43) und «The Crown»-Star Emma Corrin (28). Das Paar, das kürzlich eine 5-Millionen-Pfund-Villa in London bezog, zeigte sich auf der Worthy Farm im englischen Somerset im Partnerlook. Beide trugen lässige Hoodies, dunkle Sonnenbrille und eine schwarze Mütze.

Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (55) genoss derweil entspannt den Auftritt der englischen Sängerin Paloma Faith (42). Auch «Gladiator»-Star Russell Crowe (60) war vor Ort – allerdings nicht als Zuschauer, sondern als Sänger und Songwriter. Crowe trat mit seiner Band Indoor Garden Party auf.

Michael J. Fox mit Coldplay auf der Bühne

Für den grössten Gänsehaut-Moment am diesjährigen Glastonbury-Festival sorgte Filmstar Michael J. Fox (63). Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) holte den «Zurück in die Zukunft»-Star gleich für zwei Songs auf die Bühne. Der Schauspieler, der seit vielen Jahren an Parkinson leidet, begleitete im Rollstuhl sitzend und mit der Gitarre in der Hand die bekannten Coldplay-Songs «Fix You» und «Humankind». «Der Hauptgrund, warum wir in einer Band sind, ist ‹Zurück in die Zukunft›», erklärte Martin auf der Bühne. «Also danke an unseren ewigen Helden und einen der wundervollsten Menschen auf der Erde, Mr. Michael J. Fox.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael J. Fox mit Coldplay auf der Bühne stand. Bereits 2016 trat der Filmstar bei einem Konzert der «A Head Full of Dreams Tour» in New York mit der Band auf, damals noch ohne Rollstuhl.