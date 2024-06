Coldplay und Michael J. Fox sorgen für Gänsehautmoment

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Michael J. Fox stand bereits 2016 mit Chris Martin bei einem Coldplay-Konzert auf der Bühne.

Am zweiten Tag des Glastonbury Festivals im englischen Somerset begeisterten Coldplay als Headliner auf der Bühne. Vor rund 100.000 Menschen gab die Band um Frontmann Chris Martin (47) zahlreiche ihrer Hits wie «Yellow», «The Scientist» oder «Viva la Vida» zum Besten. Es war das fünfte Mal, dass Coldplay als Headliner bei dem berühmten Musikfestival auftraten - so oft wie kein anderer Act. Aber für den schönsten Gänsehautmoment des Abends sorgte wohl Schauspieler Michael J. Fox (63).

Michael J. Fox spielt im Rollstuhl mit Coldplay

Der Hollywoodstar, der seit vielen Jahren an Parkinson leidet, gesellte sich für zwei Songs mit der Band auf die Bühne. Im Rollstuhl und mit Gitarre in der Hand performten Fox und Martin die bekannten Coldplay-Songs «Fix You» und «Humankind». Videos in den sozialen Medien zeigen, wie eine emotionale Zuschauermenge mit einstimmt und die Performance feiert.

Der britische «Guardian» beschreibt: «Selbst wenn man keine feuchten Augen bekommen hat, war der Auftritt von Coldplay die Art von Glastonbury-Set, die keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird.» Und die BBC: «Jedes Glastonbury braucht einen prägenden Moment – und dieser fühlte sich an wie der für 2024.»

Chris Martin erklärte auf der Bühne, Michael J. Fox sei einer der «Hauptgründe», warum die Band existiere. «Der Hauptgrund, warum wir in einer Band sind, ist ‹Zurück in die Zukunft›, also danke an unseren ewigen Helden und einen der wundervollsten Menschen auf der Erde, Mr. Michael J. Fox.»

Darum ist Michael J. Fox so bedeutend für Coldplay

In dem Sci-Fi-Film aus dem Jahr 1985 spielte Michael J. Fox die Hauptrolle des Marty McFly. Wie «Zurück in die Zukunft» zur Gründung seiner Band führte, erklärte Chris Martin unter anderem 2022 in der «The Kelly Clarkson Show». «Ich bin auf dem Land in England aufgewachsen, bevor es das Internet gab», sagte er. Musik habe er nur im Fernsehen gehört und diese dann mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Die Szene, in der Michael J. Fox in «Zurück in die Zukunft» den Chuck-Berry-Song «Johnny B. Goode» performt, hätte ihn davon überzeugt, in einer Band sein zu wollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael J. Fox mit Coldplay auf der Bühne stand. Bereits 2016 trat er bei einem Konzert der «A Head Full of Dreams Tour» in New York mit der Band auf, damals noch ohne Rollstuhl.

