Die prominenten Göttis der Stars

Jolie, Paltrow, Cyrus und Co

Für Millionen von Kids auf der ganzen Welt wäre das ein Traum. In einem Tweet verriet Taylor Swift, dass sie die Patentante von Olin, dem vierten Kind ihrer Freundin Blake Lively, ist. Deren Ehemann Ryan Reynolds lobte die Sängerin für dessen neuen Film «Deadpool & Wolverine» und nannte ihn scherzhaft «den Samenspender meines Patenkindes». Dank «Tante Taylor» darf sich Olin jetzt durchaus Hoffnung machen, selbst eines Tages berühmt zu werden. Denn mit einer Patentante oder einem Patenonkel aus Hollywood steigen die Chancen dazu. Hier die berühmtesten Beispiele dafür.

Dolly Parton (78)

Die Countrymusik-Legende und Schauspielerin ist die Patentante von Miley Cyrus (31). Die beiden Frauen sind sehr eng und haben auch schon Duette miteinander gesungen. Miley schwärmte 2019 über die 78-Jährige, dass sie «wie meine gute Fee ist».

Jamie Lee Curtis (64)

Die Schauspielerin ist eine enge Freundin des Regisseurs Stephen Gyllenhaal und wurde deshalb auch Sohn Jakes Patentante. Die «Freaky Friday»-Darstellerin verriet in «People», dass sie dem heute 42-Jährigen in jungen Jahren Karriere-Tipps gegeben hatte, «weil ich ja schon ein paar Jahre in der Branche dabei bin».

Elizabeth Taylor (1932-2011)

Die Hollywood-Legende übernahm die Patenschaft für Michael Jacksons Tochter Paris (26). Diese schwärmte über ihre 2011 verstorbene Patentante bei «People»: «Wir haben uns immer gegenseitig kleine Geschenke gemacht und ich konnte es als Kind nie erwarten, sie zu sehen.» Auch der Patenonkel von Paris ist berühmt: Es ist der «Kevin allein zu Hause»-Darsteller Macaulay Culkin (43).

Steven Spielberg (77)

Der legendäre Regisseur hat gleich zwei sehr bekannte Patentöchter. Bei Gwyneth Paltrow (51) ist er es bereits seit Geburt, bei Drew Barrymore (49) übernahm er die Patenschaft, als die «E.T.»-Blondine ein Teenager war.

Eva Longoria (49)

Die «Desparate Housewives»-Schönheit wurde 2019 die Patentante von Victoria (50) und David Beckhams (49) Sohn Cruz (19) und von Tochter Harper (13). Auch die beiden älteren Beckham-Söhne Romeo (21) und Brooklyn (25) müssen sich in puncto Patenonkel nicht verstecken. Dieser heisst nämlich Elton John (77).

Joan Collins (91)

Die «Denver Hexe» ist die Patentante von Model und Schauspielerin Cara Delevingne (31), mit deren Eltern Pandora und Charles sie eng befreundet ist. Über Delevingne sagte sie 2019 in einem Interview: «Sie war die Jüngste von drei Kindern und einfach nur klasse. Ihr Lieblingswort als Kleinkind war ‹meins›».

Marisa Tomei (59)

Die Oscargewinnerin («Mein Cousin Vinnie») ist die Patentante von Zoë Kravitz (35). Mit deren Mutter Lisa Bonet (56) ist Tomei eng befreundet, seitdem sie Ende der 80er Jahre zusammen in der Serie «College Fieber» vor der Kamera standen.

Jacqueline Bisset (79)

Die Patentochter der Engländerin ist Angelina Jolie (49). Die Britin war eine langjährige Freundin von Angies verstorbener Mutter Marcheline Bertrand (1950-2007). Bisset und Jolie sind bis heute in Kontakt und wurde kürzlich in Paris zusammen fotografiert.

Michael Jackson (1958-2009) & Quincy Jones (91)

Der 2009 verstorbene King of Pop und der legendäre Musikproduzent erklärten sich 1991 bereit, gemeinsam als Patenonkel für Lionel Richies Tochter Nicole (42) zu fungieren. Der Sänger hatte die spätere Reality-Show-Darstellerin im Alter von 9 Jahren adoptiert.

