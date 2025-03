Herzogin Meghan teilt auf Instagram ein seltenes Foto aus ihrer Schulzeit. Das Bild zeigt sie als junge Studentin neben einer Marienstatue an ihrer ehemaligen katholischen Schule Immaculate Heart. Der Schnappschuss sorgt für Begeisterung bei ihren Fans.

Darum gehts Meghan Markle veröffentlicht Jugendfoto und bewirbt Netflix-Serie

Bild zeigt junge Meghan neben Marienstatue an katholischem College

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die ehemalige Schauspielerin und heutige Herzogin von Sussex, postete am Dienstag ein bemerkenswertes Foto aus ihrer Jugendzeit. Das Bild zeigt die junge Meghan Markle neben einer überlebensgrossen Marienstatue an ihrer ehemaligen Schule, dem katholischen «Immaculate Heart» College in Los Angeles.

Die 43-jährige Ehefrau von Prinz Harry (40) nutzt seit Anfang des Jahres verstärkt soziale Medien, um private Einblicke zu gewähren und gleichzeitig ihre beruflichen Projekte zu bewerben. Meghan kramte das Jugendfoto im Zusammenhang mit der Ankündigung der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie «With Love, Meghan» aus ihrer Erinnerungskiste.

Sogar die Uni gratuliert Meghan

Zum Bild schreibt die Herzogin: «Wenn dir deine liebe Freundin aus der Mittel-/Oberschule etwas von deiner Alma Mater schickt und es dich zum Lächeln bringt. Go Pandas!» Die «Immaculate Heart» Schule teilte das Foto ebenfalls und gratulierte ihrer berühmten Absolventin zur Verlängerung ihrer Netflix-Serie und zum Start eines neuen Podcasts.

Die Veröffentlichung des Jugendfotos steht im Kontrast zu Meghans früheren Äusserungen über den Schutz der Privatsphäre ihrer Familie. Trotzdem teilt sie regelmässig Einblicke in den Alltag ihrer Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in Kalifornien.

Fans sind ausser sich vor Freude

Das nostalgische Bild der jungen Meghan mit Pausbäckchen hat im Internet für Begeisterung gesorgt. Fans kommentierten das Foto mit Worten wie «Oh, wundervolle Meghan» und «Oh mein Gott, das ist so süss. Ich liebe sie und sie inspiriert mich jeden Tag».