1/8 Sie ist nicht nur die Königin von Jordanien, sondern auch die Königin der sozialen Medien: Rania. Foto: imago/PPE

Saskia Schär Redaktorin People

Monarchien mögen mit ihren jahrhundertealten Kronen manchmal etwas verstaubt daherkommen. Doch auch die Royals sind längst im 21. Jahrhundert und damit in den sozialen Medien angekommen. Einige erfolgreicher, andere weniger. Die deutsche Influencer-Agentur Netzschreier hat die Followerzahlen von elf Königshäusern und 31 Royals analysiert und anhand der Grösse der digitalen Gefolgschaft eine Rangliste erstellt. Die Erhebung wurde am 12. März 2025 durchgeführt. Dass die Mitglieder der britischen Königsfamilie dabei weit vorne sind, mag nicht überraschen, von wem sie sich geschlagen geben müssen, hingegen schon.

Platz 1: Königin Rania von Jordanien

Königin Rania von Jordanien (54) hat mit insgesamt knapp 39 Millionen Followern, verteilt über drei Plattformen, mit Abstand am meisten Fans. Eine beachtliche Zahl, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Bevölkerungszahl in Jordanien für das Jahr 2023 mit 11,5 Millionen Personen angegeben wird. Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler erklärt sich Königin Ranias Beliebtheit wie folgt: «Unserer Vorstellung vom Orient, mit den 1001-Nacht-Märchen, gibt sie ein reales, modernes Gesicht. Sie setzt sich aktiv für verschiedene Programme für Rechte und Bildung von Mädchen und Frauen ein, was ihr hoch angerechnet wird. Ihre Fähigkeit und ihr diplomatisches Geschick, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu schlagen, machen sie zu einer gesellschaftspolitisch wichtigen Person. Ob eine Audienz bei Papst Franziskus, ein Gespräch mit Michelle Obama oder fürsorgliche Umarmungen von leidgeplagten Menschen, Königin Rania ist nahbar und herzlich. Die Begegnungen zeigt sie auf Instagram und Co. und begeistert damit auch die junge Generation.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Platz 2: Prinz William und Prinzessin Kate

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) schnappen sich mit ihren knapp 20 Millionen Followern den zweiten Rang. Das künftige Königspaar erfreut sich auch ausserhalb ihrer Insel einer grosser Fangemeinschaft. «Der britische Kronprinz William und Prinzessin Kate sind weitaus auch die Aktivsten auf den Social-Media-Plattformen. Zu Recht: Ihr Leben mit all den Hochs und Tiefs ist so vielschichtig, dass es interessant bleibt, entsprechend geklickt wird und ihre Fanbase vergrössert», erklärt Flavia Schlittler den Erfolg der beiden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Platz 3: Kronprinz Hussein von Jordanien

Mit Kronprinz Hussein (30) geht auch Platz drei an Jordanien. Dem ältesten Sohn von Königin Rania und Abdullah II. bin al-Hussein (63) folgen auf Instagram über fünf Millionen Personen. Sein Erfolg in den sozialen Medien erstaunt Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler nicht, «da er sich wie seine Mutter Königin Rania für Bildung und den interkulturellen Austausch einsetzt». Im vergangenen August wurde Kronprinz Hussein Vater der kleinen Iman, mit der er sich als liebevoller Vater zeigt. «Im Dienst der Krone hingegen präsentiert er sich ernsthaft und pflichtbewusst. Er und die Königin punkten dabei mit Authentizität und Nahbarkeit», so Flavia Schlittler.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Treppchen knapp verpasst hat Herzogin Meghan (43), die ihren Instagram-Account erst in diesem Jahr eröffnete und mittlerweile 3,5 Millionen Follower zählt. Wo sich die weiteren Royals einordnen, siehst du auf der folgenden Grafik von Netzschreier.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die erfolgreichsten Königshäuser auf den sozialen Medien

Geht es nicht um die Internetpräsenz einzelner Royals, sondern des gesamten Königshauses, sichern sich die Briten mit über 25 Millionen Followern den ersten Platz. Rang zwei geht an die Jordanier mit 7 Millionen. Spanien sichert sich Platz drei, wobei der grösste Teil ihrer Online-Gefolgschaft nicht von Instagram kommt wie bei allen anderen Königshäusern, sondern von X. Die weiteren Platzierungen sind in der Grafik der Influencer-Agentur Netzschreier ersichtlich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos