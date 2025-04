1/5 Brooklyn (r.) und Romeo Beckham sollen zerstritten sein. Foto: Screenshot Instagram

Romeo Beckham (22) schwebt seit November 2024 mit Kim Turnbull (23) auf Wolke Sieben. Nachdem der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) einige Monate single war, scheint ihn das Liebesglück wieder gefunden zu haben. Allerdings freuen sich nicht alle in der Familie Beckham für Romeo mit: Ausgerechnet sein älterer Bruder Brooklyn (26) – der wohlgemerkt verheiratet ist – gönnt ihm seine Beziehung nicht. «Wie TMZ» schreibt, soll er Kim Turnbull vor Jahren nämlich selbst einmal im Visier gehabt haben.

Es geht angeblich nicht um Eifersucht

Dass sich sein kleiner Bruder nun in die Londoner Djane verliebt hat, die Brooklyn selbst einmal gedatet hat, sei allerdings nicht der einzige Grund für ihren Streit. Stattdessen macht sich Brooklyn laut dem Newsportal Sorgen, welche Motive Turnbull mit seinem kleinen Bruder haben könnte. Darum soll er nun aus Trotz absichtlich Anlässen fernbleiben, bei denen das Paar anwesend ist. So auch vergangene Woche bei einer von David Beckhams Vor-Geburtstagspartys.

Am Mittwoch postete er dieses Familienfoto in der Story und schrieb dazu: «Familie ist alles... Ich liebe euch alle.» Auf dem Foto markierte er Turnbull, seine Eltern, seine Schwester Harper (13), seinen Bruder Cruz (20) und dessen Freundin Jackie Apostel (29). Von Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz (30) fehlte allerdings jede Spur.

Wie ein Insider sagt, soll Turnbulls Anwesenheit auch der Grund gewesen sein, weshalb die beiden der Modeschau von Brooklyns Mutter Victoria Beckham im März ferngeblieben sind.

Was machen die Beckham-Brüder eigentlich beruflich?

Eines vorweg: Romeo und Brooklyn Beckham sind klassische Nepo-Babys. Mit zwei erfolgreichen und sehr einflussreichen Eltern stehen den Kindern alle Türen offen. Das zeigt sich vor allem in Brooklyn Beckhams Lebenslauf – er hat bekanntlich schon fast jeden Promi-Beruf ausprobiert.

Als Kind hat Brooklyn Beckham zunächst versucht, in die Fussstapfen seines Fussballer-Vaters zu treten. Allerdings hat er den Sport früh an den Nagel gehängt. Mit 15 Jahren soll er sich dann kurz in einem Londoner Café als Barista versucht haben, später wurde er dann Fotograf. Er assistierte dabei unter anderem dem bekannten Modefotografen Rankin (58) und meldete sich bei einer renommierten New Yorker Designschule an. Nur wenig später brach er das Studium allerdings ab. Als Nächstes versuchte er sich kurz im Modeln, dann im Kochen. Bei Letzterem brachte er sogar die Web-Serie «Cookin' with Brooklyn» heraus, die Medienberichten zufolge 100'000 US-Dollar gekostet haben soll. Sein neuster Karriereschritt: Der Beckham-Spross versucht sich im Motorsport bei der Formel E.

Sein jüngerer Bruder scheint seine Passion bereits gefunden zu haben: Nachdem er seine Fussballkarriere schon früh beendet hat, konzentriert er sich nun auf das Modeln.