Darum gehts Naomi Watts’ und Liev Schreibers Tochter Kai gibt ihr Laufsteg-Debüt in Paris

Mit 16 Jahren läuft das Nachwuchsmodel für Valentino

Kai Schreiber (16) hat bei der Paris Fashion Week ihr Laufsteg-Debüt gegeben. Für alle, die sich jetzt an den Kopf fassen und fragen, wer das ist: Es handelt sich um die Tochter von den Schauspielstars Naomi Watts (56) und Liev Schreiber (57). Der Promi-Spross hat mit seinem grossen Auftritt bei Valentino ihre Eltern richtig stolz gemacht. «Beruhige mein schlagendes Herz! Bravo, mein Liebling und was für eine Show!», lobte sie ihre Mutter später in den Social Media. Auch vom stolzen Papa gab es natürlich einen herzlichen Kommentar.

Mit 16 Jahren flaniert sie bei der diesjährigen Paris Fashion Week das erste Mal über den Laufsteg: Kai Schreiber. Foto: Getty Images

Das Lob dürfte dem aufstrebenden Model viel bedeuten, schliesslich hat es als Tochter von zwei erfolgreichen Prominenten seinen Karrieresprung grösstenteils ihnen zu verdanken – ein klassisches «Nepo Baby» eben. Damit sind Kinder gemeint, die dank des Namens und Netzwerks ihrer Eltern ein erfolgreiches Berufsleben führen.

In der Modelwelt ist Kai Schreiber nicht die Einzige, die es unter 20 Jahren auf den internationalen Laufsteg geschafft hat.

Leni Klum (20)

Leni Klum stand zusammen mit ihrer Mutter für die Werbekampagne von «Intimissimi» vor der Kamera. Foto: DUKAS

Leni Klum hat das Modeln als Tochter von Heidi Klum (51) wortwörtlich im Blut. Mit 16 Jahren wurde sie von ihrer Mutter ins Rampenlicht geholt, wo ihr Weg zum Erfolg mit berühmten Eltern perfekt geebnet war. Ihr leiblicher Vater ist der frühere Formel-1-Teamchef Flavio Briatore (74), später wurde sie vom britischen Sänger Seal (62) adoptiert, und die Mama ist das erfolgreichste Model Deutschlands.

2020 erfolgte der Startschuss ihrer Karriere: Zusammen mit ihrer Mutter ziert sie das Cover der deutschen «Vogue». Ein Schritt, der die Welt überraschte, da Heidi Klum ihre Kinder sonst strikt von der Öffentlichkeit ferngehalten hatte. Das Mutter-Tochter-Duo sorgte kurze Zeit später erneut für Aufsehen, als es für die italienische Lingerie-Marke «Intimissimi» in Dessous warb. Heute gehört Leni Klum mit ihren 1,63 Metern zu den erfolgreichsten jungen Frauen unter den Petite-Models.

Henry Samuel (19)

Henry Samuel durfte bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris laufen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Erst vor kurzem trat ein weiteres Mitglied des Klum-Clans in die Fussstapfen seiner erfolgreichen Mutter – ihr ältester Sohn Henry Samuel. Der Spross feierte Anfang dieses Jahres sein Laufsteg-Debüt bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris.

Und obwohl sich auch seine Mutter in den Social Media über den Auftritt zufrieden zeigte, will Henry Samuel nicht unbedingt eine Modelkarriere angehen: «Ich habe viele Interessen – Sport, Musik, Film und Mode. Ich möchte die verschiedenen kreativen Erfahrungen, die sich mir bieten, nutzen, um den richtigen Weg für meine Zukunft zu finden», wird der Spross in einem «Vogue»-Interview zitiert.

Kaia Gerber (23)

Kaia Gerber läuft mit 23 Jahren für grosse Namen wie Valentino. Foto: WireImage

Kaia Gerbers Model-Gene stammen von dem erfolgreichen 90er-Jahre-Supermodel Cindy Crawford (59). Bereits im Alter von zehn Jahren stand Gerber für die Kinderlinie von Versace vor der Kamera. Ihren ersten Runway absolvierte sie dann fünf Jahre später in der Fashion-Show für Calvin Klein. Seither hat sie mit grossen Namen wie Chanel, Yves Saint Laurent und Prada zusammengearbeitet.

Romeo Beckham (22)

Romeo Beckham hat sein Laufsteg-Debüt bei einer Balenciaga-Fashion-Show gemacht. Foto: keystone-sda.ch

Auch der Beckham-Sprössling Romeo startete seine Modelkarriere früh, und zwar im Alter von zehn Jahren, als er für eine Kinder-Kampagne von Burberry mit Cara Delevingne (32) und Edie Campbell (34) zusammenarbeitete. Im Oktober letzten Jahres ging es für ihn zum ersten Mal für Balenciaga auf den Laufsteg.

Sein älterer Bruder Brooklyn (26) hat sich – neben vielen anderen Berufen wie Fotograf und Koch – übrigens auch als Model versucht. Brooklyn Beckham wurde allerdings überwiegend für Foto-Kampagnen gebucht, bevor er dann zum nächsten Beruf wechselte.

Lila Moss (22)

Lila Grace Moss gehört in ihren jungen Jahren schon zu den gefragtesten Models der Industrie. Foto: Getty Images

Lila Grace Moss ergatterte ihren ersten Modeljob mit 14 Jahren – genau wie ihre Supermodel-Mama Kate Moss (51). Vier Jahre später landete sie ihren ersten grossen Coup und wurde das Gesicht für Marc Jacobs Beauty und landete auf dem Cover des «Dazed Magazine». Bei der Paris Fashion Week flanierte sie dann zum ersten Mal über den Laufsteg, wo sie für Miu Miu die Show eröffnete. Seither ist sie nicht mehr zu stoppen und präsentiert immer wieder die angesagtesten Teile grosser Namen in der Fashion-Industrie.

Rafferty und Iris Law (28)

Rafferty Law fliegt für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Foto: Getty Images

Seine Eltern muss man kennen: die Hollywoodstars Jude Law (52) und Sadie Frost (59). Ihr Spross ist mit Laufsteg-Jobs für Valentino und anderen grossen Modeaufträgen seit über fünf Jahren in aller Munde. «Ich war etwa 16 Jahre alt, als ich anfing, mit meiner Mutter darüber zu diskutieren, ob ich mich als Model beweisen sollte. Ich brauchte ein paar Jobs, um zu verstehen, dass es mir sehr gefiel, mit Menschen in Kontakt zu kommen», erzählte er vor einigen Jahren dem Magazin «L’Officiel».

Seine Schwester Iris (24) ist übrigens auch keine Unbekannte: Sie steht seit 2019 bei der renommierten Modelagentur «IMG Models» unter Vertrag, wie die Supermodels Gisele Bündchen (44) und Bella Hadid (28). Die ersten grossen Jobs angelte Iris Law bei Marken wie Missoni und Roberto Cavalli und ist seither dank ihres aussergewöhnlichen Looks sehr gefragt. Ende Januar erreichte sie einen persönlichen Meilenstein und schaffte es auf die spanische «Vogue».

Willow (24) und Jaden Smith (26)

Willow und Jaden Smith werden von diversen grossen Modehäusern für Werbekampagnen gebucht. Hier sind die stilbewussten Geschwister bei der Met-Gala zu sehen. Foto: keystone-sda.ch

Vor ziemlich genau zehn Jahren hat die Tochter von Will (56) und Jada Pinkett Smith (53) ihren ersten Modelvertrag bei der angesehenen Agentur «The Society» unterschrieben. Mit ihren jungen 24 Jahren hat sie bereits mit Marken wie Chanel zusammengearbeitet und zierte das Cover der «Harper’s Bazaar».

Auch ihr älterer Bruder Jaden hat ein Händchen für die Mode. Im Jahr 2016 landete er eine Kampagne mit Louis Vuitton, wo er neben zwei Frauen für die Damenkollektion vom Frühling und Sommer Werbung machte. Bei Anna Wintours Met-Gala sind die Geschwister dank ihres Modebewusstseins gerngesehene Gäste. Sie haben es jedoch nie auf einen Laufsteg geschafft.