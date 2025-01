Wenn die Pariser Fashion Week ansteht, kommen die Stars in Scharen. Das sind die besten Looks aus der Modehauptstadt.

1/10 Die Pariser Fashion Week hat Kylie Jenner in die französische Hauptstadt geholt. Für die Chanel-Show trägt sie einen weissen Tweed-Look. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Kylie Jenner trägt Chanel, Pamela Anderson erscheint ohne Make-up

Die Pariser Fashion Week ist in der Agenda der Schönen und Reichen rot angestrichen. Wenn die Elite der Modewelt ihre ausgefallenen Haute-Couture-Kreationen für den Frühling und Sommer präsentiert, gilt: sehen und gesehen werden. Was heute über den Runway flaniert, ist morgen das gefragteste Teil. Das Modemekka wäre aber nicht, was es ist, wenn da nicht der Starauflauf wäre. Wir haben einen Blick auf die atemberaubendsten Looks abseits des Laufstegs geworfen und uns die wichtige Frage gestellt: Welcher Star trägt welchen Namen?

Kylie Jenner (27)

Kylie Jenner trägt einen Tweed-Look, der die charakteristische Eleganz des Modehauses Chanel auffängt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Kylie Jenner hat sich an der Pariser Fashion Week in einen Tweed-Look von Chanel gehüllt. Während ihre Schwester bei der Schiaparelli-Show einen Catwalk hinlegte, war sie das Gesprächsthema Nummer eins bei der Chanel-Show. Platziert wurde sie neben niemand geringerem als Schauspielstar Pamela Anderson (57) und der südkoreanischen Rapperin Jennie Kim (29). Auf ihrem Instagram postet sie Ausschnitte von ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt und schreibt: «Ein traumhafter Morgen mit Chanel».

Jenners Look bei der Pariser Fashionshow unterstreicht den Style-Wandel Richtung «Old Money», den sie – wie das Internet ihr nachsagt – seit ihrer Beziehung mit Timothée Chalamet (29) gemacht hat. Und wo wir gerade bei Chanel und Chalamet sind: Kylie Jenners Freund wurde in New York angeblich mit einer von ihren Chanel-Taschen gesichtet. Süss.

Pamela Anderson (57)

Pamela Anderson bleibt sich bei der Chanel-Show treu. Foto: IMAGO/Bestimage

Pamela Anderson strahlt in Paris mit ihrem plissierten Monochrome-Look in Weiss. Dazu trägt sie Absatzschuhe und eine dunkle Sonnenbrille. Ein schönes Detail: Der Hollywoodstar bleibt sich selbst treu und zeigt sich wieder einmal selbstbewusst ohne Make-up.

Gute Plätze sind bei Anderson garantiert: Bei der Chanel-Show sitzt sie neben Kylie Jenner, am Sonntagnachmittag nahm sie für die Jacquemus-Show aber neben Vogue-Chefin Anna Wintour (75) Platz. Die beiden unterhielten sich, posierten für Fotos und sahen sich gemeinsam die Show an.

Gabrielle Union (52)

Gabrielle Union posierte in einer atemberaubenden Robe vor der Schiaparelli-Show. Foto: Getty Images

Gabrielle Union zog auf der Treppe vor der Schiaparelli-Show alle Blicke auf sich. In einem hautengen schwarzen Mesh-Kleid, mit hohen Schuhen kombiniert und ihrem strahlend weissen Lächeln posierte sie für die Kameras. Das Kleid setzte Unions Körper perfekt in Szene. Die US-amerikanische Schauspielerin zeigt sich sonst eher selten in der Öffentlichkeit, umso mehr freute ihr Hingucker-Auftritt.

Jenna Ortega (22)

Jenna Ortega kleidete sich – wie ihre Rolle als «Wednesday» – in Schwarz für die Christian-Dior-Show. Foto: IMAGO/Bestimage

Mit ihren jungen 22 Jahren haute Jenna Ortega vor der Dior-Show alle um. Die «Wednesday»-Darstellerin, die in ihrer gleichnamigen Rolle stets Schwarz trägt, zeigte sich auch in Paris in der zeitlosen Farbe. Während der Show setzte sich die Schauspielerin mit südamerikanischen Wurzeln neben das Model Deva Cassel (20), die Tochter von Fimstars Monica Bellucci (60) und Vincent Cassel (58). Auf Instagram postet Cassel Ausschnitte von der Show und bedankt sich für die Einladung.

Venus Williams (44)

Auch Venus Williams glänzte für die Dior-Show von Kopf bis Fuss in Schwarz. Foto: Getty Images for Christian Dior

Im Publikum der Dior-Show war ein weiteres bekanntes Gesicht zu sehen – dieses Mal nicht eine Schauspielerin oder ein Model, sondern Tennisstar Venus Williams. In einem trendigen Jumpsuit mit passender Jacke lächelte sie in die Kameras der Paparazzi.