Royale Modebilanz 2023: Die Website «UFO No More» hat die Garderoben von 20 Blaublütern analysiert. Insgesamt wurden neue Kleidungsstücke im Wert von über 2 Millionen Euro getragen. Wer ist die wahre Shopping-Queen unter den Royals?

So viel gaben Charlène und andere Royals für ihre Kleidung aus

1/7 Sie führt die Rangliste an: Fürstin Charlène von Monaco. Demnach hat sie im vergangenen Jahr am meisten für ihre Garderobe ausgegeben. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Royals gaben 2023 über 2 Millionen Euro für Mode aus

Website analysierte Ausgaben von 20 Blaublütern für Kleidung und Accessoires

1488 identifizierbare Stücke berücksichtigt, 454 Massanfertigungen ausgeschlossen

Saskia Schär Redaktorin People

Seit 2017 hat es sich die Website «UFO No More» zum Ziel gesetzt, die jährlichen Kleiderausgaben der royalen Damen unter die Lupe zu nehmen. Die zu untersuchenden Kleidungsstücke werden dabei in drei Kategorien unterteilt: Erstens Stücke, die identifiziert und denen ein Preis zugeschrieben werden können, zweitens Kleider bekannter Marken ohne Preisangabe oder Massanfertigungen und drittens sogenannte UFOs – nicht identifizierbare Fashion-Objekte. Ersterem wurden 1488 Teile zugeordnet, der zweiten Kategorie sowie den UFOs 545 Stücke, welche somit nicht in die Untersuchung miteinflossen.

Von den knapp 2000 Kleidungsstücken, die die royalen Damen bei öffentlichen Auftritten 2024 getragen haben, konnten deren 1488 identifiziert und einem Preis – in wenigen Fällen einem geschätzten – zugeordnet werden. Alle Preisschilder zusammengerechnet, ergibt sich dabei ein Betrag von etwas über zwei Millionen Euro. Weil einige der Royals deutlich mehr öffentliche Auftritte absolvierten, als andere und nicht alle Stücke bekannt sind, hat die auf royale Kleidung spezialisierte Website der Fairness halber ein Durchschnittspreis pro Kleidungsstück berechnet. Dies erfolgte durch Division der Gesamtkosten durch die Anzahl der identifizierten Teile. Aus dieser Rechnung erfolgend ergibt sich die folgende Rangliste:

1 Fürstin Charlène (46) von Monaco

Foto: IMAGO/PPE

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 139

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 16

Durchschnittspreis pro Stück: 3655.55 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 354'588.15 €

2 Prinzessin Maria-Olympia (28) von Griechenland und Dänemark

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 99

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 8

Durchschnittspreis pro Stück: 3245.90 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 246'688.63 €

3 Grossherzogin Maria Teresa (68) von Luxemburg

Foto: WireImage

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 193

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 23

Durchschnittspreis pro Stück: 1218.24 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 175'426.82 €

4 Herzogin Sophie (59) von Edinburgh

Foto: keystone-sda.ch

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 109

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 5

Durchschnittspreis pro Stück: 1687.26 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 163'664.51 €

5 Zara Tindall (43) von Grossbritannien

Foto: IMAGO/Shutterstock

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 109

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 0

Durchschnittspreis pro Stück: 1267.17 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 127'984.04 €

6 Herzogin Meghan (43)

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 116

AnAnzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 3

Durchschnittspreis pro Stück: 1179.37 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 122'654.98 €

7 Prinzessin Sofia (40) von Schweden

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 102

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 5

Durchschnittspreis pro Stück: 1440.62 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 122'452.30 €

8 Prinzessin Marie-Chantal (56) von Griechenland

Foto: IMAGO/PPE

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 55

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 3

Durchschnittspreis pro Stück: 2343.93 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 117'196.38 €

9 Kronprinzessin Victoria (47) von Schweden

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 109

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 14

Durchschnittspreis pro Stück: 996.55 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 81'717.26 €

10 Königin Mary (52) von Dänemark

Foto: IMAGO/PPE

Anzahl neuer Kleidungsstücke: 126

Anzahl unidentifizierbarer Kleidungsstücke: 16

Durchschnittspreis pro Stück: 785.33 €

Totale Kleiderausgaben 2024: 69'108.76 €