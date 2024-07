1/10 Königin Letizia zeigt sich in einem ungewohnten Look. Das Kleid der Marke Boss wird als Rachekleid gefeiert.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Manchmal ist eine Geste stärker als tausend Worte. Im Fall von Königin Letizia (51) ist es ein Kleid. Seit Monaten steht sie im Mittelpunkt eines Affärenskandals. Ihr Ex-Schwager Jaime del Burgo (53) lässt keine Möglichkeit aus, detailliert über eine vermeintliche Affäre mit ihr auszupacken – diese soll auch während ihrer Ehe mit König Felipe von Spanien (56) angedauert haben. Del Burgo wird angefeuert von seinem Kumpel, dem royalen Buchautor Jaime Peñafiel (92), der dieses Jahr sein zweites Buch über die Königin herausbrachte. Titel «Letizias Schweigen». Darin bezeichnet er Letizia als «herrische, kalte, harte Frau».

Weder Del Burgo noch Peñafiel wurden durch Anwälte des Königshauses in die Schranken gewiesen, noch hat sich König Felipe öffentlich vor seine Frau gestellt. Im Gegenteil. Alle sind gegen Letizia, niemand ist für sie. Dabei werden auch dem König etliche Affären nachgesagt. Doch jetzt schlägt die Königin mit einem Kleid zurück und wird dafür gefeiert. Ihr Outfit wird als Rachekleid bezeichnet. Rache gegen ihren Ehemann, der sie öffentlichen Demütigungen preisgibt. Rache gegen die zwei Männer, die sie an den Affärenpranger stellen und gegen alle, die sie für die Gerüchte verurteilen.

Prinzessin Dianas Rachekleid ging in die royale Geschichte ein

Ihr Auftritt im Metallic-Kleid von Boss für rund 600 Franken wirkt wie ein Befreiungsschlag. Das Kleid schreit: Seht her, ich stehe da und lasse mich nicht unterkriegen! Darin überreichte sie dem Oscar-Preisträger Michael Douglas (79) in Palma de Mallorca im Rahmen des Atlàntida-Filmfestivals den «Masters of Cinema»-Award für sein Lebenswerk. König Felipe war an dem Abend nicht zugegen.

Zu der Wahl ihres Kleides, sagt Styling-Expertin Tatjana Kotoric (47) gegenüber Blick: «Wow, Letizia! Dieses starke und sinnliche Outfit steht ihr ausgezeichnet. Es zeigt, welche Wirkung unsere Kleidung auf uns haben kann. Worte sind überflüssig – es spricht für sich: ‹Ich weiss, wer ich bin, und stehe zu mir›. Ob Rache oder nicht. Für mich setzt sie ein starkes Zeichen von Selbstbewusstsein und Stärke.»

Letizia ist nicht die Erste, die mit einem Kleid Vergeltung übt. Schon Lady Di (1961-1997) rächte sich mit Mode. Nachdem König Charles III. (75) 1994 in einem TV-Interview gestand, sie betrogen zu haben, zeigte sich Lady Di am Abend der Ausstrahlung in einem engen, schwarzen Kleid bei einem Event in London. Sie stahl ihrem untreuen Ehemann die Show. Dianas «Rachekleid» ging in die royale Geschichte ein. Jetzt hat auch der spanische Hof seine Retourkutsche per Abendkleid.