1/5 Clifford Lilley wurde 73 Jahre alt. Foto: Philippe Rossier

Gerade noch postete er Fotos seiner Auftritte auf Instagram, jetzt ist Clifford Lilley im Alter von 73 Jahren gestorben. Wie auf seiner Facebook-Seite zu lesen ist, starb der Stylist «plötzlich in seinem Zuhause in Zürich». Todesursache soll ein Herzstillstand gewesen sein. Die Trauer über den plötzlichen Verlust ist gross.

Kollege und Stilkritiker Jeroen van Rooijen sagt auf Anfrage zu Blick: «Obwohl Clifford Lilley fast 20 Jahre älter war als ich, war er für mich wie ein grosser Bruder. Er teilte meine Leidenschaft für Mode und Stil und wir haben auf dieser Basis viel gemeinsam erlebt. Wir haben gemeinsam vor Publikum gestanden und Bücher geschrieben. Er wird mir schrecklich fehlen.»

Auf Instagram veröffentlicht Entertainer Luca Papini einen Nachruf. Wie Papini schreibt, war Lilley stets an seiner Seite, beeindruckte mit seinem «wunderbaren Lächeln» und gab «wahre Ratschläge für das Leben». Der Verstorbene wird als warmherzig und gutaussehend beschrieben. Papini erinnert sich liebevoll an gemeinsame Partys, bei denen Lilley «mit einem Herz voller Liebe getanzt» hat. Abschliessend verspricht Papini: «Wir werden uns wiedersehen. Und dann werden wir die ganze Nacht zusammen tanzen!»

«Clifford war eine strahlende Seele»

«Schweren Herzens geben wir das Ableben von Clifford Lilley bekannt», beginnt der neueste Eintrag auf Lilleys Facebook-Seite, «einem bemerkenswerten Mann, der allen, die das Glück hatten, ihn zu kennen, grenzenlose Liebe, Positivität und Anmut entgegenbrachte. Clifford verliess uns plötzlich in seinem Haus in Zürich und hinterlässt eine unersetzliche Lücke in unserem Leben.»

Weiter heisst es: «Clifford war eine strahlende Seele, ein wahres Original. Sein Wesen war grenz- und kulturübergreifend, ebenso wie seine Fähigkeit zu Freundlichkeit und Freude. Als begnadeter Geschichtenerzähler mit einem ansteckenden Lachen hatte Clifford die aussergewöhnliche Fähigkeit, jeden Raum, den er betrat, zu erhellen und die Menschen mühelos in seine Welt des Humors, der Empathie und der Verbundenheit zu ziehen.»

«Lebte mit Authentizität und Anmut»

Ausserdem steht im Facebook-Post: «Er hatte ein einzigartiges Talent dafür, jedem das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, sei es durch ein aufrichtiges Kompliment oder einen gemeinsamen Moment tiefen Verständnisses.» Seine Lebensfreude habe sich in seiner Liebe zur Schönheit, sei es in der Mode, in der Kunst oder in den einfachen Freuden des täglichen Lebens gezeigt: «Clifford lebte mit Authentizität und Anmut und inspirierte die Menschen in seiner Umgebung, es ihm gleichzutun.»

In der Kommentarspalte sammeln sich derweil die Beileids-Bekundungen. «Ich bin schockiert, er war so ein strahlender Mensch», schreibt ein User. Und ein weiterer: «Er hatte die Sonne im Herzen».

Schauspieler, Zürich-Liebe, Stil-Ikone

Clifford Lilley wuchs in Südafrika auf, hier besuchte er die Theaterschule und feierte einige Erfolge als Schauspieler. Nachdem er – so schrieb er es einst auf seiner eigenen Website – Zürich zum ersten Mal besucht hatte, wollte er nicht mehr weg – «er liess sich von der pulsierenden Stadt, der Natur und den Subkulturen inspirieren».

Über eine Anstellung beim bekannten Herrenausstatter Hannes B. wurde er schnell zum grossen Namen in der Schweizer Modewelt. Es dauerte nicht lange, bis das Schweizer Fernsehen (SRF) auf ihn aufmerksam wurde und Lilley als Stylisten engagierte. Schliesslich stellte Lilley seine Kompetenz auch vor der Kamera unter Beweis, er wurde Modeexperte bei «Servus-TV» und war regelmässiger Gast bei «Tele Züri».

Imageberater und Botschafter

Schliesslich machte sich der Südafrikaner als Mode- und Imageberater selbständig – und es dauerte nicht lange, bis ihm zahlreiche Brands die Türe einrannten. Ausserdem leitete Lilley Workshops zu den Themen Stil und Image und führte im Luxushotel The Dolder Grand als Host durch zahlreiche Abende – zuletzt veröffentlichte er vor zwei Tagen einen Post auf Instagram, der ihn auf der Bühne zeigt.