Victoria Swarovski tanzt mit 7000-Franken-Kleid aus der Reihe

Die anderen Damen setzten bei der Bambi-Verleihung auf Glitzer

Die Bambi-Verleihung am Donnerstagsabend (7. November) in München nutzten zahlreiche Promi-Damen, um sich in glamouröse Roben zu werfen. Eine Promi-Dame sorgte mit ihrem Look sogar für ein Fashion-Déja-Vue, welches einst die Google-Suche revolutionierte.

Gemeint ist damit Victoria Swarovski (31), welche in ihrem luftigen, grün-gemustertem, 7000-fränkigen Roberto-Cavalli-Kleid mit grosser Schleppe an niemand anderes als Jennifer Lopez (55) erinnert. Diese trug ein ganz ähnliches Versace-Kleid im Jahr 2000 zu den 42. Grammy-Awards und zog damit nicht nur alle Blicke auf sich, sondern damit verbunden auch das Interesse der Tech-Industrie. Nach ihrem Kleid wurde online so oft gesucht, dass der Internet-Riese daraufhin die Google-Bildersuche ins Leben rief.

Glamour statt Mama-Look

Mit ihrem grünen Walle-Kleid stach Viktoria Swarovski aus der Menge – und stand mit ihrem sommerlich anmutenden Kleid alleine auf weiter Flur. Die meisten der anderen Damen setzten – ganz in weihnachtlicher Vorfreude – auf Glitzer und Schimmer. Model und «GNTM»-Gewinnerin Barbara Meier (38) zeigte sich in einer Traumrobe in Gold mit transparentem Cape, das ebenfalls mit goldenen Glitzerapplikationen verziert war. Dazu kombinierte sie ein Glitzer-Haarband, das zu dem kompletten Look der Robe von Inclover gehört, wie Meier im Gespräch mit Spot On auf dem roten Teppich erzählt. Mit der Marke arbeite sie auch öfter bei den Filmfestspielen in Cannes zusammen, «für den Bambi kann es ja auch ein bisschen internationaler sein», sagte das Model. «In Deutschland gibt es nicht so viele Möglichkeiten, lange Kleider mit Schleppe zu tragen. Der Bambi ist so ein Abend, den man dafür nutzen kann.» Wenn man die ganze Woche in zerrissenen Jeans und angespucktem Oberteil unterwegs ist, «dann ist es für mich als Mama auch mal schön, mich hübsch zu machen», erklärte die zweifache Mutter.

«GNTM»-Kollegin Kim Hnizdo (28) erschien in einem Pailletten-Zweiteiler in Silber von Marc Cain. Der glamouröse Look entpuppt sich – für Star-Verhältnisse – als echtes Schnäppchen. Das Oberteil ist für 229 Franken, der Wadenlage Pailletten-Rock für 279 Franken erhältlich. An der Schulter hatte die Robe einen Transparenz-Einsatz, den das Model mit einer Vintage-Schleifenbrosche verzierte und damit bereits für vorweihnachtliche Stimmung sorgte. «Für den Bambi darf es auch ein bisschen Old-Hollywood-Glamour sein», erzählte Kim Hnizdo über ihr zum Anlass gewähltes Outfit. Mit ihren Red-Carpet-Looks zeigt sie auch gerne Haut oder wählt grosse Roben. «Ich bin ein geborenes Model», erklärte sie dazu. Und wie lange braucht sie vor dem Teppich für die Vorbereitung? «Ich kann es in einer halben Stunde, aber ich habe gelernt, dass es in zwei Stunden und mit Team angenehmer ist.»

Ob das goldene Bambi für Inspiration sorgte?

In die Reihe der in Pailletten gekleideten Damen reiht sich auch Moderatorin Annemarie Carpendale (47) ein. Sie zeigte sich nicht nur mit Ehemann Wayne Carpendale (47) auf dem roten Teppich, sondern auch in einem goldenen, bodenlangen Paillettenlook von The New Arrivals Ilkyaz Ozel für 1270 Franken.

Moderatorin Melissa Khalaj (35) wählte für den besonderen Anlass eine Robe von Maria Lucia Hohan für 2500 Franken. Mit dem Silber schimmernden, ärmellosen Bustierkleid mit gerafftem Rock, tiefem Dekolleté und hohem Beinschlitz zeigte die 35-Jährige viel Haut. «Klar, das mache ich gerne, warum nicht», sagte sie zu ihrem freizügigen Look. Das Outfit habe sie kurzfristig gewählt, «aber ich wollte etwas, was sitzt, nicht wackelt und ich nicht zuppeln muss».

Berufskollegin Mareile Höppner (47) setzte ebenfalls auf Glitzer, entschied sich aber für ein dunkelblaues Kleid, welches funkelt wie ein Sternenhimmel. Dieses stammt von der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder (38), die mit ihren ausgefallenen Looks auch immer wieder bei «Germany's Next Topmodel» für Aufsehen sorgt. Ähnliches kann auch über die Bambi-Preisträgerin Shirin David (29) gesagt werden. Sie kombinierte zum seidenen Korsett in Bordeaux ein farblich passenden Glitzer-Mini.

