Red-Bull-Witwe Marion Feichtner findet neue Liebe

Auf einen Blick Marion Feichtner und Thomas Winklhofer sind ein Paar

Feichtner und Winklhofer zeigten sich verliebt beim Champions-League-Spiel

Vor zwei Jahren starb Feichtners langjähriger Dietrich Mateschitz an Krebs

Fynn Müller People-Redaktor

Zwei Jahre nach dem Verlust von Dietrich Mateschitz (1944–2022) hat Marion Feichtner (41) ihr neues Liebesglück gefunden: Die langjährige Partnerin des Red-Bull-Gründers ist seit kurzem mit Ex-Fussballprofi Thomas Winklhofer (53) zusammen, wie «Bild» erfuhr.

«Alles ist noch ganz frisch. Die beiden sind total verknallt, der Thomas tut der Marion gut», heisst es aus Red-Bull-Kreisen auf Anfrage der deutschen Zeitung.

Küsse beim Fussballspiel

Marion Feichtner pflegt weiterhin ein sehr enges Verhältnis zur Familie Mateschitz. Auch ihr neuer Partner wird im Red-Bull-Clan herzlich aufgenommen. Das zeigen Aufnahmen vom Champions-League-Spiel Leipzig – Liverpool am Mittwoch.

Feichtner und Winklhofer sassen in der Red-Bull-Loge im Stadion neben Mark Mateschitz (32), dem einzigen Sohn von Dietrich Mateschitz, sowie der TV-Moderatorin Victoria Swarovski (31), die seit Frühjahr 2023 mit dem österreichischen Unternehmer zusammen ist. Feichtner und ihr neuer Partner zeigten sich frisch verliebt, hielten Händchen und küssten sich in der Halbzeit.

Das ist ihr neuer Partner

Thomas Winklhofer ist Vater von zwei Töchtern und heute begeisterter Bergsportler. In seiner aktiven Zeit als Profifussballer spielte der Ex-Verteidiger unter anderem für Vereine wie Salzburg, Tirol, Saarbrücken sowie für die österreichische Nationalmannschaft (21 Einsätze).

Marion Feichtner besitzt unter anderem das Reisebüro The Travel Birds und die Agentur Birdiefy Events in Salzburg. Seit Anfang dieses Jahres führt sie zudem das Lokal «Forsthaus Wartenfels» am Fuschlsee. Mit Dietrich Mateschitz war sie seit 2009 liiert.