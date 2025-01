Heidi Klums Sohn Henry Samuel feiert Laufsteg-Debüt in Paris

Jetzt tritt auch Heidi Klums Sohn Henry Samuel ins Rampenlicht: Bei der Show von Lena Erziak in Paris feierte er am Dienstag sein Model-Debüt und führte gleich zwei Outfits vor. Mutter Heidi Klum zeigte sich stolz auf ihren ältesten Sohn.

Nach Leni Klum (20) tritt nun ein weiteres Kind von Heidi Klum (51) in ihre grossen Fussstapfen: Am Dienstag, 28. Januar, feierte ihr ältester Sohn Henry Samuel (19) bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak während der Pariser Fashion Week sein Model-Debüt.

Zwei verschiedene Outfits vorgeführt

Während seines ersten Laufsteg-Jobs durfte der 19-Jährige, der aus der Ehe mit Sänger Seal (61) stammt, gleich zwei Looks vorführen. Er trug einen schwarzen Anzug mit freiem Rücken und einen mit XXL-Schal.

Mama Heidi Klum teilte auf ihrer Instagramseite einen Clip von dem Auftritt und bekundete dazu: «So stolz auf dich Henry.» Schwester Leni wiederum staunte: «Mein kleiner Bruder ist jetzt gar nicht mehr so klein.»

Im Interview mit «Vogue» gestand Henry Samuel, dass er vor seinem Auftritt «mehr aufgeregt als nervös» war. «Ich bin sehr stolz darauf, dass die Designerin Lena Erziak mich ausgewählt und gefragt hat, in ihrer Show zu laufen.» Er habe dafür keine grossen Vorbereitungen getroffen, jedoch für die Ankunft in Paris auf seinen üblichen dunklen Nagellack verzichtet und die Nägel «etwas neutraler gehalten».

Heidi Klum riet ihm, «Spass dabei zu haben»

Von den Profis in seiner Familie bekam er vorab einige Tipps: «Leni hat mir geraten, meinen Blick geradeaus zu richten und so zu laufen, als würde ich ein Buch auf meinem Kopf balancieren. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mein Bestes geben und nicht vergessen, Spass dabei zu haben.» Zudem bemühe er sich, den Rat seiner berühmten Mutter zu beherzigen und auf seine Haltung zu achten. Denn daran würde sie ihn oft erinnern.

Strebt der 19-Jährige nun auch eine Karriere im Modelbusiness an? Geträumt davon habe er davon nicht unbedingt: «Ich habe viele Interessen – Sport, Musik, Film und Mode. Ich möchte die verschiedenen kreativen Erfahrungen, die sich mir bieten, nutzen, um den richtigen Weg für meine Zukunft zu finden.» Ein Auftritt bei «Germany's Next Topmodel» ist in nächster Zeit offenbar noch nicht geplant. «Das ist etwas, worüber ich bisher nicht viel nachgedacht habe», bekundete er gegenüber «Vogue». «Mein Deutsch ist nicht so gut wie das meiner Schwester Leni, deshalb müsste ich die Sprache definitiv noch besser lernen, um mich wohlzufühlen. Aber ich denke, es könnte wirklich Spass machen – man weiss ja nie!»