Heidi Klum geniesst im Moment romantische Ferien in der Karibik mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Daheim in Los Angeles wüten dagegen im Moment verheerende Feuer, die unzähligen Menschen das Zuhause kosteten. Die Villa des Models ist allerdings scheinbar in Sicherheit.

Flammeninferno in Los Angeles

1/6 heidi Klums Villa blieb aufgrund ihrer Lage bisher von den Flammen in Los Angeles verschont. Foto: ddp/MostWantedPictures

Auf einen Blick Heidi Klum geniesst Urlaub, während Brände in Los Angeles wüten

Klums Villa auf grünem Plateau, natürlicher Schutz vor Flammen

Bill Kaulitz musste evakuieren, wohnt 12 Kilometer von Heidi entfernt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Die Brände in Los Angeles haben bisher verheerendes Ausmass angenommen und viele Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Auch die Villen von einigen Stars sind den Flammen zum Opfer gefallen oder sind stark vom Feuer bedroht.

Auch Heidi Klum (51) wohnt in Los Angeles in den Hollywood Hills, wo viele Luxusanwesen der grössten Stars stehen. Während ihre Kolleginnen und Kollegen aber fliehen mussten und nun vor den Trümmern ihrer Häuser stehen, planscht das deutsche Model mit Ehemann Tom Kaulitz unbekümmert in der Karibik im Meer und geniesst ihre Ferien.

Heidi Klum hat Glück im Unglück

Diese Gelassenheit kann sich Heidi Klum durchaus leisten, denn ihre Villa am berühmten Mulholland Drive scheint im Moment sicher zu sein. Das Anwesen der Deutschen mit ihren vier Hektar Land,1230 Quadratmetern Wohnfläche, acht Schlafzimmern und zehn Bädern eine günstige Lage. Es steht nämlich auf einem sogenannten grünen Plateau zwischen Loadstone Drive und Jadestone Drive, welche der Villa einen natürlichen Schutz bieten.

Zudem hat Heidi Klum Glück, dass die Windrichtung und damit der Funkenflug nicht in Richtung ihres Anwesens gehen. Trotz des Flammeninfernos, welches zuletzt nur fünf Kilometern von Heidi Klums Daheim entfernt war, kann sie entspannt bleiben. Andere Nachbarn, welche nur einige hundert Meter vom Model entfernt wohnen, wurden hingegen zur Evakuierung aufgefordert.

Bill Kaulitz musste evakuieren

Auch Heidi Klums Schwager, Bill Kaulitz, der rund zwölf Kilometer von Klum und seinem Zwillingsbruder Tom entfernt wohnt, musste sein Haus evakuieren, wie er kürzlich in einer Instagram-Story mitteilte.

Obwohl Heidi Klum weit genug weg von den Flammen ist und sich auch keine Sorgen um ihr Haus machen muss, hat sie die Menschen in ihrer Wahlheimat nicht vergessen. Auf Instagram dankt Heidi Klum den Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz. Die Dreharbeiten zu «Germany's Next Topmodel» in L.A. mussten verschoben werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos