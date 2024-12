Heidi Klum gibt in der Öffentlichkeit viel über sich und ihre Familie preis. Was dennoch viele wohl kaum wissen: Das Model hat einen Halbbruder. Die beiden trennen nicht nur knapp 10'000 Kilometer, sondern scheinbar auch Welten.

Sie ist ein internationaler Superstar, hat alleine auf Instagram über 12 Millionen Follower, sie modelt, moderiert, und sitzt in der Jury von mehreren TV-Shows: Heidi Klum (51). Sie ist in den Medien dauerpräsent, gibt sich dort offen – zum Teil vielleicht sogar etwas zu offen – und nahbar, zeigt sich auch gerne mit Tochter Leni oder seit neustem mit Mutter Erna (80) vor der Kamera. Wer jedoch kaum an ihrer Seite zu sehen ist, und von dessen Existenz daher wohl viele nicht wissen, ist ihr Halbbruder Michael.

Michael, der acht oder neun Jahre älter als Heidi Klum sein soll, stammt aus einer früheren Beziehung von Heidi Klums Mutter Erna. Er ist laut diversen Medienberichten verheiratet, Vater von zwei Kindern und im Rheinland wohnhaft. Im Gegensatz zu seiner kleinen Schwester führt er ein sehr bodenständiges Leben. Mit passendem Job: Michael ist Busfahrer.

Michael unterstützt seine Schwester am Set von «Germany's Next Topmodel»

Trotz der so unterschiedlichen Leben und der grossen Distanz zwischen Heidi Klum und Bruder Michael – knapp 10'000 Kilometer trennen Los Angeles und das Rheinland – haben die Geschwister ein gutes Verhältnis. Einblicke davon gibt es, ganz nach Klum-Manier, hin und wieder auf Instagram zu sehen.

So erhielt Klum 2018 am Set von «Germany's Next Topmodel» nicht nur Besuch von Mutter Erna und Vater Günther (79), sondern auch von ihrer Tante so wie ihrem Bruder Michael. Ein gemeinsames Foto, welches die Familie mit den damaligen Jury-Mitgliedern Michael Michalsky (57) und Thomas Hayo (55) beim Mittagessen zeigt, stellte das Model auf Instagram. Ihr Bruder sitzt links, ihre Mutter Erna rechts von ihr. Auf der hinteren Bank sind Hayo, Heidi Klums Tante, Designer Michalsky und Vater Günther zu sehen (von links).

Ist Heidi Klum für die Dreharbeiten von «Germany's Next Topmodel» in Deutschland, nutzt ihr Bruder die Gelegenheit scheinbar gerne für einen Besuch. So war er auch 2024 bei den Vorbereitungen der grossen Liveshow dabei, wie in einer Instagram-Story von Heidi Klum zu sehen war. Das Bild von Michael, auf welchem er in den leeren Zuschauerrängen sitzt und eine Wurst isst, beschriftete Klum mit den Worten «Mein Bruder», denen sie noch ein Herz beifügte.