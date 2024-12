Heidi Klum wedelt als pinkes Michelin-Männchen über die Piste

1/5 Beim Skifahren in Aspen fällt Heidi Klum sofort auf. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Heidi Klum und Familie verbringen Skiferien in Aspen vor Weihnachten

Klum trägt auffälligen pinkfarbenen Skianzug in Übergrösse für 279 US-Dollar

Letztes Jahr feierte das Paar Weihnachten am Strand von St. Barth

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Vor der Weihnachtsfeier mit der grossen Patchwork-Familie noch einmal den Kopf durchzulüften ist nie eine schlechte Idee. Das dachte sich wohl auch Heidi Klum (51) und fuhr für einige Tage in den US-Nobel-Skiort Aspen, um dort einige Schwünge in den Schnee zu ziehen.

Im Schlepptau: Ehemann Tom Kaulitz (35), dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz, die Töchter Lou (15) und Leni (20), die Söhne Johan (18) und Henry (19) sowie Lenis Freund Aris Rachevsky (21).

Heidi Klum ist in Aspen – wie zu erwarten – modisch unterwegs und entschied sich für einen Skianzug der amerikanischen Marke John Snow Mountain Dope in knallpink. Aber nicht nur die Farbe des Anzugs ist auffällig, auch der Schnitt ist für Heidi eher untypisch. Statt ihre Figur zu betonen, wählte sie das Ski-Dress in Übergrösse, sodass er äusserst locker um die Hüfte sitzt. Sogar Ehemann Tom Kaulitzes beiger Skianzug ist enger geschnitten. Heidis Skianzug ist nicht nur auffällig, sondern auch auffallend günstig. Das Modell kostet gerade einmal 279 US-Dollar.

Den Ausflug in die Berge nutzte Heidi Klum nicht nur für sportliche Betätigung, sondern auch für süsse Liebesschwüre an ihren Mann. Zu den verschmusten Fotos auf Instagram schreibt sie kurz zu und knapp: «I love you!»

Letztes Jahr gab es Strand statt Schnee

Nach dem Plausch auf der Piste gab es für die Klum-Familie dann einen ausgedehnten Einkaufsbummel durch die Boutiquen von Aspen. Dort zeigte sich Heidi Klum dann wieder gewohnt modisch und trug eine Designer-Winterjacke mit Jeans, dazu die gleich blaue Sonnenbrille wie beim Skifahren.

Der Ausflug in die Berge steht im krassen Kontrast zum Programm von Heidi Klum und Tom Kaulitz im letzten Jahr. Damals entschied sich das Ehepaar für eine Reise in die Wärme und so feierten sie Weihnachten am Strand von St. Barth, einer noblen Insel der Kleinen Antillen in der Karibik. Das Feiern im Kreise der Familie liessen sie trotz des Trips an die Wärme nicht sausen und zogen das Fest unter dem Weihnachtsbaum einfach um ein paar Tage vor.

