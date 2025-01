1/10 In Los Angeles wüten heftige Brände. Foto: VCG via Getty Images

Auf einen Blick Feuer in Kalifornien: 30'000 Menschen evakuiert, Prominente betroffen

Ralf Moeller, Chris Töpperwien und James Woods berichten über Evakuierungen

Khloé Kardashian dankt «Helden» für unermüdlichen Einsatz gegen Brände Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Zehntausende Menschen sind in Südkalifornien auf der Flucht vor einem Feuersturm. Ein anfänglich kleiner Brand in Pacific Palisades verwandelte sich wegen heftiger Winde in einen Grossbrand. Rund 30'000 Menschen müssen ihre Häuser fluchtartig verlassen. Davon betroffen sind auch Prominente, die in der Region leben.

Der deutsche Schauspieler Ralf Moeller (65), der seit einigen Jahren in Santa Monica lebt, musste in der Nacht auf Mittwoch evakuiert werden. In einer Videobotschaft auf Instagram gibt er seinen Fans ein Update: «Ich habe schon einiges hier erlebt in 30 Jahren, aber das ist auf jeden Fall das Grösste», sagt Moeller und zeigt die dunkle Rauchwolke am Himmel. «Ich wollte am Wochenende nach Deutschland, aber jetzt nicht so.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Unter dem Beitrag von Moeller kommentieren nicht nur besorgte Fans, sondern auch Thea Gottschalk (79). Sie hat vor knapp sieben Jahren ein Feuer in Kalifornien erlebt und findet sich nun in einer ähnlichen Situation wie Moeller wieder. «Ich habe noch gute Erinnerungen an das Feuer im Jahr 2018, bei dem ich mein Haus verlor. Jetzt in Santa Monica bin ich hoffentlich sicher, aber den Rauch hab ich trotzdem gesehen. Ein blödes Gefühl», schreibt sie in die Kommentarspalte.

Kurze Zeit später heisst es auch für die Ex-Frau von Thomas Gottschalk (74): Schnell weg! «Es wird mir jetzt zu brenzlig, wo man schon von Evakuieren spricht. Man soll packen, falls der Aufruf kommt», schreibt sie unter ihren Video-Post, der die wüsten Szenen in ihrer Wahlheimat zeigt. Wo man denn nun sicher unterkommen könne, fragt Gottschalk auf Instagram, zumal die Hotels schnell voll sind. Auch zu ihrer Freundin Maria Borgel-Petersen, die Frau von Regissuer Wolfgang Petersen (1941–2022), könne sie nicht. Deshalb sei sie jetzt nach San Diego geflüchtet, wo ihr Sohn Roman Gottschalk (42) mit seiner Familie wohnt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ob ihr Haus das Inferno überlebt, ist ungewiss: «Die Luft ist sehr schlecht und noch weiss keiner, wie lange der Feuerteufel seinen Spass hat», schreibt sie weiter.

«Goodbye Deutschland»-Star Chris Töpperwien (50) geht in einer Fragerunde auf Instagram auf das Feuer in seiner Wahlheimat Los Angeles ein. «Bei uns ist kein Feuer. Dafür hat es vor ein paar Minuten unser Gartenzaun und die Solarpannels weggewindet.»

«Goodbye Deutschland»-Star Chris Töpperwien erlebt das Feuer in seiner Wahlheimat hautnah. Foto: Instagram Screenshot

Schauspieler James Woods (77) teilt in den sozialen Medien ein Video von dem Feuer, das nur zwei Häuser entfernt von ihm ein Gebäude zerstörte. Daraufhin habe er die Gegend sofort verlassen: «Ich weiss im Moment nicht, ob unser Haus noch steht, aber leider stehen viele Häuser in unserer kleinen Strasse nicht mehr», schreibt Woods. «Ich konnte keine Flammen sehen, aber der Rauch war sehr dunkel.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Traurige Gewissheit gibt es hingegen bei dem Haus von «The Hills»-Star Heidi Montag (38). Das gemeinsame Zuhause von ihr und Ehemann Spencer Pratt (41) sowie den gemeinsamen Kindern fiel den Flammen zu Opfer, die Familie konnte sich laut TMZ jedoch in Sicherheit bringen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schauspieler Eugene Levy (78) berichtet den lokalen Zeitungen, dass er während der Evakuierung stecken geblieben sei. «Der Rauch sah über dem Temescal Canyon ziemlich schwarz und intensiv aus», heisst es. Weiter schreibt der «Schitt's Creek»-Darsteller: «Ich konnte keine Flammen sehen, aber der Rauch war sehr dunkel.»

Auf Instagram schreibt Khloé Kardashian (40), die auch in Los Angeles lebt: «An alle Feuerwehrleute und Ersthelfer: Vielen Dank für euer unerschütterliches Engagement und ihren Mut angesichts der verheerenden Brände in Kalifornien», bedankt sie sich bei den Einsatzkräften. «Ihre Selbstlosigkeit, Belastbarkeit und ihre unermüdlichen Bemühungen, Leben und Gemeinschaften zu schützen, werden sehr geschätzt. Ihr seid wahre Helden, und wir sind unglaublich dankbar für alles, was ihr tut.» Sie bete dafür, dass die Winde nachlassen und kein weiteres Zuhause mehr verloren gehe. «Ich bete für die Sicherheit aller!»

Auch Paris Hilton (43) drückt ihr Mitgefühl aus und schreibt in ihren Sozialen Medien: «Ich bete für Los Angeles.»