Die Feuerwehr im südkalifornischen Pacific Palisades kämpft derzeit gegen einen riesigen Waldbrand. Das Feuer breitete sich am Dienstag in Windeseile auf eine Fläche von 200 Hektar aus. Pacific Palisades ist ein wohlhabendes Villen-Viertel im Westen von Los Angeles, das zwischen den Santa Monica Mountains und dem Pazifik eingebettet ist.

«Die extreme Waldbrandgefahr» machte erste Evakuierungen notwendig, wie der Warndienst des Staates Kalifornien mitteilte. Da sich die Flammen innerhalb einer Stunde explosionsartig von 20 auf 200 Hektar ausgebreitet haben, ordneten die Feuerwehrbehörden gegen Mittag (Ortszeit) die Evakuierung der Häuser in der betroffenen Gebieten an. «Es besteht unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Verlassen Sie das Gebiet jetzt», heisst es in der Warnung.

Krishan Chaudry, ein Bewohner der Küstengemeinde, sagte gegenüber US-Medien, er habe von seinem Hinterhof aus Flammen sehen können, die aus dem Nichts aufgetaucht seien. Sogar auf den Aufnahmen des Live-Kamerasystems AlertCalifornia der Universität von San Diego waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen, die über den Hängen aufstiegen.

«Ein lebensbedrohlicher, zerstörerischer und weit verbreiteter Sturm»

Eine besondere Rolle nimmt der Wind ein: Diese Woche hat Kalifornien bereits zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, da besonders starke Winde aufgezogen waren. Sie fechten die Waldbrände an und machen das Löschen der Flammen besonders schwierig. Den Meteorologen des lokalen Wetterdienstes zufolge könnten die Böen in vielen Gebieten in den nächsten Tagen noch mit über 150 km/h über die Wohngebiete fegen.

«Dies wird wahrscheinlich ein lebensbedrohlicher, zerstörerischer und weit verbreiteter Sturm sein», sagte der Nationale Wetterdienst am Dienstag.