Wegen eines Flammeninfernos sind Zehntausende Menschen in Los Angeles auf der Flucht. Ein kleines Feuer in Pacific Palisades verwandelte sich durch heftige Winde in einen Grossbrand. Im Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

Heftige Feuer in Los Angeles

1/11 In Schutt und Asche gelegt – ein Wohnviertel in Pacific Palisades. Foto: X

Auf einen Blick Hunderttausende fliehen vor Feuer in Südkalifornien; heftige Winde verschlimmern die Lage

Prominente wie Paris Hilton und Billy Crystal sind betroffen, Filmveranstaltungen in Hollywood abgesagt

Ganze Stadtteile von Los Angeles evakuiert, Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

15.01.2025, 06:49 Uhr Hier wüten die Brände – die wichtigsten Informationen Nach wie vor wüten im Raum Los Angeles die Flammen. Die wichtigsten Informationen im Überblick: Die Anzahl Todesopfer bei den Bränden ist auf mindestens 27 gestiegen.

Tausende Einsatzkräfte kämpfen weiterhin gegen das «Palisades-Feuer» und das «Eaton-Feuer».

Mittlerweile sind bereits mehr als 12'000 Gebäude den Flammen zum Opfer gefallen.

Am Freitag lag die Zahl der Todesopfer bei mindestens 27. Das «Palisades-Feuer» hat bisher eine Fläche von knapp 96 Quadratkilometern zerstört – rund 27 Prozent der Feuer sind eingedämmt. Auch das «Eaton-Feuer» im Nordosten der Stadt hat eine grosse Zerstörungskraft. Dort verbrannten die Flammen bislang über 57 Quadratkilometer, wobei 55 Prozent eingedämmt sind. Das «Hurst-Feuer» (98 Prozent), das «Woodley-Feuer» nördlich von Malibu, das «Sunset-Feuer» nahe Hollywood, das «Kenneth-Feuer», das «Lidia-Feuer», das «Little-Mountain-Feuer» sind vollständig gelöscht. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 31 Minuten vor 31 Minuten Erste Bewohner können wieder zurückkehren Die gefährlichen Starkwinde in Südkalifornien sind abgeflaut, doch gut eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Brände steigt die Opferzahl weiter an. Die gute Nachricht: Das «Eaton»-Feuer konnte gemäss örtlicher Feuerwehr zu 55 Prozent eingedämmt werden, das «Palisades»-Feuer zu 27 Prozent. Nach ersten Schätzungen wurden in der Region mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Bisher gesperrte Gebiete mit leichteren Schäden sind nun auch wieder für einige Anwohner zugänglich. Die Behörden gaben grünes Licht für die ersten Rückkehrer. Doch es werde mindestens noch eine Woche dauern, bis grössere Evakuierungszonen freigegeben werden, sagte Feuerwehrchef Anthony Marrone am Donnerstag. In den Brandgebieten müsste die Strom- und Wasserversorgung wieder hergestellt und Schutt entfernt werden. Zudem gehe die Suche nach möglichen Opfern weiter. 16.01.2025, 07:19 Uhr 16.01.2025, 07:19 Uhr Mann verlor Bruder und Vater in den Flammen – hätten sie gerettet werden können? Jordan Mitchell verlor seinen Vater und Bruder im «Eaton-Feuer» Für Jordan Mitchell wurde am vergangenen Dienstag der schlimmste Alptraum wahr: Er lag im Spital, als das Feuer ausbrach, bei dem sein Vater Anthony und sein Bruder Justin ums Leben kamen. «Aus meiner unmittelbaren Familie bin ich der Einzige, der noch übrig ist.», sagte Mitchell gegenüber CBS News Los Angeles. Sein Vater, der nach einer Beinamputation vor einem Jahr auf einen Rollstuhl angewiesen war, sei stur und lustig gewesen, erinnert sich Jordan zurück. «Er hätte alles für uns getan.» Sein Bruder Justin, der an zerebraler Kinderlähmung litt, sei «der glücklichste Junge gewesen, den man je getroffen hat». Justin Mitchell, Jordans älterer Bruder, litt an zerebraler Kinderlähmung «Seine letzten Worte waren: helft uns» Am Tag des Unglücks war Jordan ausnahmsweise nicht bei seiner Familie. «Mein schlimmster Albtraum war, dass ich nicht bei ihnen bin und etwas passiert», sagt Jordan. Dann brach das «Eaton-Feuer» in Altadena aus. Anthony rief die Notrufnummer 911 an und bat um Hilfe. Doch die Ressourcen waren wegen der vielen Evakuierungen knapp. «Seine letzten Worte waren: helft uns», erklärte Mitchell. Doch niemand kam, um ihnen zu helfen. «In einem Feuer zu sterben, ist kein schöner Weg zu gehen, und niemand verdient das, vor allem nicht mein Vater und mein Bruder», so Jordan weiter. Auch seine Tante Cassandra Mitchell hat noch von ihrem Bruder gehört.«Er sagte, er warte immer noch auf Hilfe», so Cassandra. Nur 20 Minuten später ging das Haus in Flammen auf. Anthony und Justin konnten sich nicht retten. Anthony und Cassandra Mitchell 16.01.2025, 06:16 Uhr 16.01.2025, 06:16 Uhr Mutmasslicher Brandstifter des «Little-Mountain-Feuer» festgenommen Im San Bernardino County, östlich von L.A., ist am Mittwochnachmittag (Ortszeit) erneut ein Buschfeuer ausgebrochen, das sogenannte «Little-Mountain-Feuer». Das Brisante: Die Polizei konnte den mutmasslichen Brandstifter wenig später festnehmen. Wie die örtliche Polizei mitteilt, wurde der Verdächtige wegen zweier schwerer Verbrechen verhaftet, unter anderem wegen rücksichtsloser Brandstiftung. Über den Namen und den Tathergang macht die Polizei keine Angaben. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, allerdings erst, nachdem eine Fläche von 0,34 Quadratkilometern zerstört worden war. 15.01.2025, 11:21 Uhr 15.01.2025, 11:21 Uhr Kalifornien verbietet Immobilienspekulation in Brandgebieten Zum Schutz der Opfer der verheerenden Brände in Südkalifornien ist die Immobilienspekulation dort vorübergehend verboten worden. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erliess ein entsprechendes Dekret. Das verbietet während drei Monaten unaufgefordert Angebote für Grundstücke zu unterbreiten, wenn dabei der Marktwert unter jenem von vor der Brandkatastrophe liegt. Eine ähnliche Verfügung hatte es im US-Bundesstaat Hawaii nach den schweren Bränden auf der Insel Maui im Jahr 2023 gegeben. «Für trauernde Familien sind gierige Spekulanten, die ihren Schmerz ausnutzen, das Letzte, was sie brauchen», teilte Newsom mit. Er habe aus erster Hand von Brandopfern gehört, denen Bargeldsummen weit unter Marktwert angeboten worden seien – teils, während ihre Häuser noch brannten. «Wir werden nicht zulassen, dass gierige Bauunternehmer diese Gemeinden der Arbeiterklasse zu einem Zeitpunkt ausnehmen, an dem sie mehr Unterstützung brauchen als je zuvor.» 15.01.2025, 09:04 Uhr 15.01.2025, 09:04 Uhr Erneut höchste Warnstufe in Teilen Kaliforniens ausgerufen Der nationale Wetterdienst NWS hat für Teile von Los Angeles und Ventura erneut die höchste Warnstufe ausgerufen. Gemäss NWS werden erneut heftige Winde erwartet, welche die Feuer weiter anfachen und die Löscharbeiten erschweren könnten. Erst am Dienstag waren diese sogenannten «Red Flag Warnings» aufgehoben worden. Betroffen sind grosse Teile von Südkalifornien. Dort wird mit Winden mit Geschwindigkeiten bis 80 Kilometern pro Stunde gerechnet. Erst am Donnerstag sollen die Windgeschwindigkeiten wieder abnehmen – auf etwa 50 Kilometer pro Stunde. 15.01.2025, 07:48 Uhr 15.01.2025, 07:48 Uhr VW Bulli überlebt Feuer Unzählige Häuser und Fahrzeuge hat das Feuer in Los Angeles zerstört. Immer wieder aber gibt es kleine Wunder. So auch im Fall von Megan Krystle Weinraub (29). Ihr VW T2 Bus von 1977 scheint das Flammeninferno überlebt zu haben. Um ihn herum: Trümmer und Asche. Doch der Bulli selbst hat offenbar keine Spuren davongetragen, wie ein Bild der Nachrichtenagentur AP eindrucksvoll zeigt. Foto: keystone-sda.ch Weinraub hatte den Bulli nach einem Surfausflug dort abgestellt. Wenige Tage später musste sie wegen des Feuers die Region fluchtartig verlassen. Gegenüber AP schildert sie den Moment, in dem sie das Bild ihres Autos sah: «Ich war im Badezimmer. Ich habe geschrien vor Glück.» Alles sei verbrannt und zerstört. «Und dann steht da dieser hellblau strahlende Van.» Foto: keystone-sda.ch Preston Martin, ein Freund von Weinraub, hatte den Bulli ursprünglich gekauft und ihn später ihr überlassen. Auch er kann es kaum glauben, dass der Wagen das Feuer überlebt hat. «Es ist etwas Magisches an diesem Van.» 14.01.2025, 10:12 Uhr 14.01.2025, 10:12 Uhr Hollywoodstudios spenden Millionen für Helfer und Feuerwehr Die Filmmetropole Los Angeles brennt. Aus diesem Grund haben mehrere Studios und Streamingdienste Beiträge in Millionenhöhe an Rettungskräfte und Hilfsorganisationen gespendet. Am Montag gaben Amazon, Universal, und Netflix bekannt, jeweils zehn Millionen Dollar zu spenden. Das Geld gehe unter anderem an die kalifornische Feuerwehr und das Rote Kreuz. Amazon stelle den Rettungskräften zudem firmeneigene Drohnen sowie Sachspenden wie Lebensmittel, Kinderbetten und Hygieneartikel zur Verfügung, wie das Unternehmen in einer Mitteilung mitteilte. Einige Unternehmen kündigten zudem an, Mitarbeiter, die durch die Brände ihr Zuhause verloren haben, finanziell und logistisch zu unterstützen. Aber sie sind bei weitem nicht die Einzigen: Bereits am Freitag hatte Disney eine Spende von 15 Millionen Dollar angekündigt. Medienberichten zufolge haben Warner Brothers die gleiche Summe und Sony fünf Millionen Dollar zugesagt. 14.01.2025, 09:11 Uhr 14.01.2025, 09:11 Uhr Feuerwehr stoppt Ausbreitung des «Auto-Feuer» Ein neuer Buschbrand ist in der kalifornischen Stadt Ventura ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft derzeit gegen das «Auto-Feuer», das sich auf eine Fläche von 0,56 Quadratkilometern ausgebreitet hat. Nach Angaben der Feuerwehr konnte die Ausbreitung gestoppt werden. Das Feuer wurde erstmals am Montagabend (Ortszeit) in der Nähe des Santa Clara Rivers gemeldet. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Bisher sind keine Gebäude bedroht und es gibt keine Evakuierungsanordnungen, da sich die Flammen auf das Flussbett beschränken. 14.01.2025, 07:38 Uhr 14.01.2025, 07:38 Uhr Trump plant Wiederaufbau nach Horror-Bränden: «Schlimmer als eine Atombombe» «Ich glaube, der Schaden ist grösser, als wenn sie von einer Atomwaffe getroffen worden wären. So etwas habe ich noch nie gesehen. Viele Kilometer Häuser sind einfach bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Nichts steht mehr», sagt Trump zu Newsmax. Trump zeigte sich schockiert über die Zerstörungen und will nach Kalifornien fliegen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Inzwischen sind bereits 12'000 Gebäude den Flammen zum Opfer gefallen. Foto: keystone-sda.ch «Wir werden etwas mit Los Angeles machen» Der designierte Präsident und Immobilienmogul plane, sobald sich die Lage gelegt hat, mit neuen Bauvorhaben das Gebiet aufzuwerten. Trump: «Wir werden etwas mit Los Angeles machen. Wissen Sie, ich bin schon jetzt ein bisschen skeptisch, weil es buchstäblich so aussieht – ich habe gerade einige sehr vorsichtige Bilder davon gesehen. Und es ist viel schlimmer, als man es im Fernsehen sieht, wenn man das glauben kann» 14.01.2025, 06:37 Uhr 14.01.2025, 06:37 Uhr Warum ist das Löschwasser pink? Wer sich schon einmal gefragt hat, warum das Wasser, das die Löschflugzeuge auf die Brände werfen, pink leuchtet – hier ist die Antwort: Um die verheerenden Brände im Grossraum Los Angeles zu bekämpfen, wird neben Wasser auch ein rosafarbenes Löschmittel abgeworfen. Das Gemisch besteht aus Wasser, Ammoniumphosphat (einem Düngemittel) und Eisenoxid, das für die auffällige Farbe sorgt, erklärt Daniel McCurry, Professor an der University of Southern California, gegenüber «CBS News». Mehr über die pinke Farbe liest du hier. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Laut der Feuerwehr ist das Mittel ein unverzichtbares Werkzeug, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Allerdings gibt es Einschränkungen: Über Wasserstrassen und Lebensräumen gefährdeter Arten darf es eigentlich nicht eingesetzt werden, «ausser wenn Menschenleben oder die öffentliche Sicherheit bedroht sind». Zehntausende Menschen sind in Südkalifornien vor rasch um sich greifenden Flammen auf der Flucht. Ein zunächst kleines Feuer am Westrand von Los Angeles verwandelte sich durch heftige Winde rasch in ein Inferno. Die Anwohnerinnen und Anwohner von Pacific Palisades an der Pazifikküste mussten teils fluchtartig ihre Häuser verlassen.

30’000 Menschen seien von Evakuierungen betroffen, teilte die Feuerwehrchefin von Los Angeles, Kristin M. Crowley, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. Berichte über Verletzte gebe es zunächst aber nicht, allerdings seien mehrere Gebäude in Flammen aufgegangen, sagte Crowley.

Chaotische Szenen auf den Strassen

Den Einsatz von mehr als 250 Feuerwehrleuten beschrieb sie als «extrem schwierig». Auf einigen Strassen in dem wohlhabenden Stadtviertel spielten sich chaotische Szenen ab. Der Verkehr kam zum Erliegen, Autos steckten im Stau fest. Einige liessen ihre Fahrzeuge zurück und brachten sich zu Fuss in Sicherheit. Mit Bulldozern habe die Feuerwehr abgestellte Autos aus dem Weg räumen müssen, um mit ihren Löschwagen weiterzukommen, berichtete der Sender KTLA.

«Es ist schlimm, es ist wie ein Inferno», sagte Lori Libonati, die aus ihrem Haus in Pacific Palisades flüchtete, der «Los Angeles Times». Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat für die Region den Notstand erklärt. Er warnte vor einem «höchst gefährlichen Windsturm» und mahnte die Anwohnerinnen und Anwohner, den Evakuierungsaufrufen der Feuerwehr zu folgen. Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25’000 Einwohnenden. Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon haben dort Häuser.

0:02 Paris Hilton und Co. Häuser der Promis bestehen nur noch aus Schutt und Asche

Dichter Rauch über der Stadt

Innert kurzer Zeit hatten sich die Flammen auf ein Gebiet von mehr als fünf Quadratkilometern ausgebreitet, wie die Behörden meldeten. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Dichter Rauch über dem hügeligen Hinterland war von den Stränden in Los Angeles aus zu sehen. Am Abend tauchte die bedrohliche Feuersbrunst den Himmel in rotes Licht.

Das Feuer war am Dienstagvormittag (Ortszeit) ausgebrochen, als heftige Winde tobten. Die Wetterbehörde hat für die Region trockene Starkwinde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können.

2:40 Schweizerin evakuiert: «Ich konnte fast nicht atmen»

Veranstaltungen abgesagt

Wegen der Wetterlage wurden in Hollywood mehrere Veranstaltungen abgesagt. Filmstudios hätten die geplanten Premierenfeiern für die Filme «Unstoppable» und «Wolf Man» gecancelt, berichtete das Branchenportal «Hollywood Reporter». Auch eine Vorführung des Films «I’m Still Here», die von Regisseur Guillermo del Toro moderiert werden sollte, wurde demnach abgesagt. Del Toro habe wegen der Feuer sein Haus verlassen müssen, hiess es.

Schauspieler James Woods liess seine Follower auf X wissen, dass er in Sicherheit sei. «Ich weiss in diesem Moment nicht, ob unser Haus noch steht», schrieb er bei dem Kurznachrichtendienst. Auf seiner Strasse seien traurigerweise einige Häuser abgebrannt, führte er weiter aus.

Trockenes Wetter verschärft die Lage

Erst im Dezember hatte ein zerstörerischer Waldbrand in dem kalifornischen Küstenort Malibu gewütet. Die Flammen drangen aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vor. Die berühmte Küstenstrasse Pacific Coast Highway musste streckenweise gesperrt werden. Mehrere Häuser brannten ab.

Tausende Anwohner und Anwohnerinnen waren von Evakuierungen betroffen, darunter Prominente wie die Sängerin Cher, die Schauspielerinnen Jane Seymour und Mira Sorvino sowie die Schauspieler Mark Hamill und Dick Van Dyke.

In Südkalifornien blieben in den letzten Monaten Regenfälle weitgehend aus. Trockene Vegetation entzündet sich unter diesen Bedingungen leicht. Wegen extremer Winde hatten die Behörden in dieser Woche die höchste Warnstufe für Feuergefahr ausgerufen.