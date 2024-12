«Unmittelbare Lebensgefahr» Unberechenbarer Waldbrand bedroht Universität in Kalifornien

An der Küste Kaliforniens tobt ein Waldbrand. Aufgrund akuter Lebensgefahr haben die Behörden an teils Orten Evakuierungsbefehle erlassen. Auch eine Universität ist betroffen. Die Studentinnen und Studenten verschanzen sich in der Bibliothek.