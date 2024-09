1/7 In Kalifornien breitet sich ein Feuer ...

Denis Molnar Journalist

Im Süden von Kalifornien in den USA ist ein Feuer ausgebrochen und hat sich rasend schnell ausgebreitet. Am Samstag wuchs der Brand in wenigen Stunden auf die doppelte Grösse an und erstreckt sich über mehrere Tausend Hektar Land.

Hunderte Menschen droht eine Evakuierung, während sich die Feuerwalze unaufhörlich weiterfrisst. «Die Flammen kamen direkt auf uns zu, weil der Wind gedreht hatte», sagt Brian Gano aus Highland zu CBS News. 500 Feuerwehrleute kämpfen am Boden und aus der Luft einen fast aussichtslosen Kampf im betroffenen San Bernardino County. «Steiles Gelände und fehlende Zufahrtsstrassen erschweren den Einsatzkräften den Zugang zu einigen Brandgebieten», teilte die zuständige Behörde mit.

1100 Blitzeinschläge

Das Feuer brennt so stark, dass der Rauch in Verbindung mit der brütenden Hitze, die derzeit in der Region herrscht, sein eigenes Wettersystem kreiert und zu Wolken führt, wie sie bei Gewittern vorkommen. Dies berichtet der Wetterdienst. Infolgedessen wurden bereits über 1100 Blitzeinschläge registriert.

Auch die Winde können in der unmittelbaren Umgebung beeinflusst und verstärkt werden, was die Flammen weiter voran peitscht. Der Himmel über San Bernardino County leuchtet teilweise in einem bedrohlichen Orange. Damit nicht genug: Zusätzlich erschütterten zwei Erdbeben im Abstand von nur einer halben Stunde das in der Nähe gelegene Ontario, ebenfalls in Kalifornien.

Warnung vor Hitzewelle

Hinzu kommt eine Hitzewarnung. Der US-Wetterdienst hat vor gefährlichen Temperaturen bei einer sich verschärfenden Hitzewelle in Kalifornien und Teilen der südwestlichen USA gewarnt, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt.

Alles deute darauf hin, «dass es am Wochenende und in einigen Gebieten bis in die kommende Woche hinein gefährlich heiss sein wird», erklärte der National Weather Service bereits am Donnerstag. «Machen Sie keine Wanderungen oder andere körperliche Aktivitäten ausser sehr früh am Tag und auch dann mit äusserster Vorsicht (...).» Auch sollten die Bürger darauf achten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen.