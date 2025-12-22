Jetzt eskaliert der Beckham-Krach komplett

Digitaler Bruch kurz vor Weihnachten: David und Victoria Beckham folgen ihrem ältesten Sohn Brooklyn nicht mehr auf Instagram – laut Bruder Cruz wurden sie allerdings von ihm blockiert.

Darum gehts David und Victoria Beckham folgen Sohn Brooklyn auf Instagram nicht mehr

Cruz behauptet, seine Eltern wurden von Brooklyn blockiert

Brooklyn schwänzte Davids 50. Geburtstag und die Ernennung zum Ritter

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Anzeichen für eine tiefe Zerrüttung im Hause Beckham verdichten sich. Was lange als blosses Gerücht galt, hat nun eine neue, digitale Dimension erreicht: David (50) und Victoria Beckham (51) folgen ihrem ältesten Sohn Brooklyn (26) nicht mehr auf Instagram – und er ihnen ebenso wenig. Auf den «Unfollow»-Knopf haben die beiden aber scheinbar nicht geklickt.

Nach Berichten über die gegenseitige digitale Abkehr meldete sich Brooklyns jüngerer Bruder Cruz (20) zu Wort und stellte eine brisante Behauptung auf: «Meine Mutter und mein Vater würden niemals ihrem Sohn entfolgen... Lasst uns bei den Fakten bleiben. Sie sind aufgewacht und waren blockiert... genau wie ich», schrieb Cruz in einer Instagram-Story.

Wie Insider der «Daily Mail» berichten, haben David und Victoria Beckham ihren ältesten Sohn seit Monaten nicht mehr gesprochen. Das Folgen auf Instagram sei ihre letzte Verbindung zu seinem Leben gewesen, die nun gekappt wurde. Auch zwischen Brooklyn und seinem Bruder Romeo (23) scheint digitale Funkstille zu herrschen, sie folgen einander nicht mehr. Das Gleiche gilt für Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz Beckham (30) und ihre Schwiegereltern.

Die Wurzeln des Konflikts

Was genau in der Familie vorgefallen ist, bleibt unklar. Spekuliert wird, dass der Riss in der Familie bis zur Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 zurückreicht. Gerüchte besagen etwa, dass es Spannungen gab, weil sich Nicola gegen ein Hochzeitskleid von Victoria entschied, obwohl dies ursprünglich geplant war.

Ein Insider behauptete, das Drama habe sich verschärft, als Victoria angeblich einen Tanz bei der Hochzeit «kaperte», der eigentlich für das Brautpaar zu einem Song von Marc Anthony geplant war. Im August 2025 erneuerten Nicola und Brooklyn ihr Eheversprechen – während ihre Familie vertreten war, fehlte von den Beckhams jede Spur.

Dass zwischen den Beckhams und ihrem ältesten Sohn eine dicke Kluft liegt, wurde auch klar, als diesert als einziges Familienmitglied im Mai die Feier zu Davids 50. Geburtstag schwänzte und im November die Ernennung seines Vaters zum Ritter nicht öffentlich würdigte.

Weihnachten feiern die Beckhams wohl getrennt

Trotz öffentlicher Versöhnungsversuchen seitens der Eltern bleibt die Front offenbar verhärtet. Und auch an Weihnachten wird es wohl nicht zur Versöhnung kommen: Brooklyn wird Weihnachten laut Medienberichten nicht mit seinen Eltern und Geschwistern in deren Anwesen in den Cotswolds in Grossbritannien verbringen. Stattdessen wird er die Feiertage mit Ehefrau Nicola und ihrer Familie in Miami feiern.