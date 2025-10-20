David Beckham bereitete für seine Familie am Sonntag einen Sunday Roast zu, ein Sonntagsessen, das bei den Briten Tradition hat. Dabei darf der Alkohol natürlich nicht fehlen. Sowohl für die Speisen als auch für den Koch.

Ein gutes Glas Wein gehört für viele Kochbegeisterte beim Brutzeln in der Küche dazu wie Salz und Pfeffer. Das ist bei David Beckham (50) nicht anders. Der Ex-Fussballer ist leidenschaftlicher Hobbygärtner und -koch. So verwundert es nicht, dass er am Sonntag für seine Familie einen traditionellen britischen Sunday Roast zubereitet.

Bei David Beckham darf es aber etwas Stärkeres sein, wenn sich die ganze Familie zum Sonntagsessen angemeldet hat. In einer Instagram-Story zeigt er sich, wie er beim Zubereiten des Sunday Roasts in der Küche Höchstleistungen erbringt. Für starke Nerven und gute Laune gönnt er sich dabei schon am Morgen den ersten Shot Tequila.

David Beckham verbannt Ehefrau Victoria aus der Küche

Der Superstar zaubert das aufwendige Essen ganz ohne Unterstützung von Personal hin. Darum fragt ihn Ehefrau Victoria Beckham (51), ob er Hilfe in der Küche brauche. «Von wem?», entgegnet der vierfache Vater misstrauisch. Als Victoria sich selbst als Küchenhilfe vorschlägt, kommt von ihrem Gatten wie aus der Pistole geschossen: «Unter gar keinen Umständen. Raus mit dir. Wir machen hier keinen Schinken-Käse-Toast!» Das muss auch Victoria Beckham einsehen, die zugibt, dass sie nicht einmal das hinbekomme, während ihr Mann einen ganzen Sunday Roast für die Familie zubereitet.

Also filmt die Designerin ihren Ehemann lieber beim Kochen und dabei, wie er einen Tequila nach dem anderen kippt. Irgendwann verliert Victoria Beckham den Überblick und fragt, wie viele er schon gehabt habe. «Acht», gesteht David Beckham mit roter Nase in die Kamera. Als sie ihn fragt, wie es ihm gehe, antwortet er grinsend: «Grossartig!»

Angeschwipst wird angerichtet

Was Alkohol angeht, scheint der Sportler aber durchaus einiges zu vertragen, denn auch nach acht Tequilas zaubert er noch einen Znacht auf den Tisch, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Poulet aus dem Ofen, überbackener Blumenkohl, selbst gemachter Yorkshire Pudding und vieles mehr erfreut nach getaner Arbeit die Gaumen der Familie Beckham und des Ehepaars Adams – Victoria Beckhams Eltern.

Mit seinen Kochkünsten beweist sich David Beckham als wahres Multitalent. Der geadelte Fussballer baut als Laien-Bauer sein eigenes Gemüse an, bereitet es als Küchenchef danach selbst zu, wird dafür von seiner Familie gefeiert wie ein König – und ist dabei dank ausreichend Tequila gut gelaunt wie ein Hofnarr.