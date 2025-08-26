Die Beckham-Männer geniessen wie jedes Jahr den Sommer auf ihrer privaten Yacht. Und dabei lassen die auch die Fans geniessen, indem sie sich in ihren Badehosen des Vertrauens zeigen: Den Speedos. Und die überlassen kaum etwas der Fantasie.

Darum gehts Beckham-Männer tragen Speedo-Badehosen im Sommerurlaub auf ihrer Yacht

Cruz Beckham posiert oft in Speedos, zeigt seinen durchtrainierten Körper

Cruz Beckham posiert oft in Speedos, zeigt seinen durchtrainierten Körper

Silja Anders Redaktorin People

Die einen wünschen sich, dass sie ein Ding der Vergangenheit bleibt und im Schrank von Motten zerfressen wird, die anderen feiern sie noch heute: die Speedo-Badehose. Zu ihren grössten Fans scheinen zumindest nach wie vor die Männer in der Familie Beckham zu gehören.

Wie jedes Jahr liessen es sich David Beckham (50) und seine Söhne Cruz (20) und Romeo (22) auf der privaten Yacht der Familie im Sommer gut gehen. Die italienische Sonne schien ihnen auf die durchtrainierten Bäuche. Und damit auch möglichst jeder Zentimeter gebräunt wird, greifen die Beckham-Männer jährlich zur Speedo-Badehose.

Vor allem Cruz Beckham hat es den Fans angetan

Die knappen Höschen haben nicht nur den Vorteil, dass alles gut verpackt ist und man zudem keine halbbeinige Bräune hat. Sehr zur Freude der Fans überlässt sie auch kaum etwas der Fantasie, wenn es um das Paket im Schritt der Herren geht.

Dem scheint sich auch Cruz Beckham bewusst zu sein. Der Beckham-Spross posiert nur allzu gerne in der Speedo mit gespreizten Beinen, damit man auch wirklich einen guten Blick auf das bekommt, was er zu bieten hat. Papa David ist da etwas verhaltener und sitzt neben seinem Sohnemann, ein Bein angewinkelt und den Arm lässig runterhängend, sodass man sein bestes Stück nicht so deutlich sehen kann.

Wie man auf verschiedenen Ferien-Bildern der Beckhams sieht, haben sie zwar durchaus auch andere Bademode im Schrank, allerdings scheinen sie doch bevorzugt immer wieder zu den altbekannten Speedos zu greifen.

Die Speedo ist in den Ferien immer dabei

Cruz Beckham scheint zudem die Badehosen von Papa David zu tragen. Während der Ex-Fussballer vergangenes Jahr eine weisse Speedo von Armani trug, schnappte sich dieses Jahr Sohnemann Cruz das Kleidungsstück, das ihm nicht nur gut passt, sondern offenbar auch mehr Bewegungsfreiheit beim Wakeboarden bietet.

Auf X häufen sich die Kommentare zu verschiedenen Bildern von Cruz Beckham in Speedos und einige Fans zeigen sich durchaus begeistert von dem, was der zweitälteste Beckham-Sohn zeigt. «Wie der Vater so der Sohn», schreibt eine Userin. Eine andere ergänzt dazu, dass Victoria Beckham einst verriet, dass ihr Ehemann sehr gut bestückt sei und Sohn Cruz dieses Merkmal offenbar von seinem Vater geerbt habe. Auf weiteren Bildern sieht man zudem, wie Cruz – natürlich wieder in der Speedo – vor seiner sitzenden Freundin Jackie Apostel (29) steht, während sie seinen Po begrapscht und ihren Mund anzüglich nahe an seinem Intimbereich hält.

