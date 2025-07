David Beckham guckt beschämt und traurig in die Kamera seiner Ehefrau Victoria. Was ist passiert? Weil ihm der Aufsatz seines Rasierapparates abgefallen ist, trägt der Ex-Fussballstar nun Halbglatze.

Darum gehts David Beckham rasiert sich versehentlich eine Schneise in die Haare

Victoria Beckham filmt und kommentiert den Haarunfall ihres Mannes

So niedergeschlagen und beschämt hat man David Beckham (50) selten gesehen. Mit nacktem Oberkörper und einer Hand auf seinem Kopf schaut er in die Kamera seiner Ehefrau Victoria Beckham (51), die ihn fragt: «Was hast du getan?» Die Antwort kommt leise und stockend. «So ein Ding an meinem Rasierer ist abgefallen.» Erst dann nimmt er die Hand vom Kopf und offenbart das ganz Ausmass seines Haarunfalls.

Zu sehen ist eine dicke Schneise, die sich der Ex-Fussballstar in seinen Buzz Cut gefräst hat. Entstanden dadurch, dass der abgefallene Aufsatz vom Haartrimmer die Schnittlänge nicht mehr regulierte und so deutlich mehr Haare entfernte als gewünscht. Im Hintergrund hört man Victoria Beckham kichern, was Davids Laune nicht zu verbessern mag. «Das ist nicht lustig!», faucht er.

«David, das sieht schrecklich aus!»

«Das sieht nicht gut aus», lautet Victoria Beckhams Urteil. «Ich werde immer ehrlich zu dir sein, aber das sieht schrecklich aus.» Das einzig Positive am Unfall im Badezimmer? «Stell dir mal vor, wie viele Stunden an Videos unsere Kinder mit dieser Frisur produzieren können.» Doch auch das muntert David Beckham nicht auf, er schaut weiterhin wie ein begossener Pudel drein.

Wie der Star nach dem Ende des Videos seine demolierte Haarpracht rettete, ist leider nicht bekannt. Viele Möglichkeiten hatte der Mann, der im Juni 2025 von König Charles zum Ritter geschlagen wurde, in dieser Sache nicht – ausser sich eine komplette Glatze zu rasieren. Sobald neue Bilder von David Beckham oben ohne da sind, werden wir sie euch nachliefern. Versprochen.