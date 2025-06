Diese Stars liessen sich Haare transplantieren

1/16 Modedesigner Yannik Zamboni hat erst im Juni 2025 sein Haupthaar verdichten lassen. Foto: Instagram

Viele Männer kämpfen mit Haarausfall. Weil sie darunter leiden, setzen Männer immer öfter auf eine Haartransplantation. Folgende Stars aus dem In- und Ausland haben sich bereits für einen volleren Look unters Messer gelegt.

Yannik Zamboni

Modedesigner Yannik Zamboni (38) aus dem Baselbiet legte sich im Juni 2025 für einen neuen Haaransatz unters Messer. Neun Stunden dauerte die Haartransplantation, jetzt heisst es genesen. Mit Blick spricht der Gewinner der Heidi-Klum-Show «Making The Cut» über diesen Schritt. «Mich hat mein Haaransatz schon seit 16 Jahren gestört. Mit 22 bekam ich die ersten Geheimratsecken», erklärt er im Gespräch. «Darum wusste ich schon lange, dass ich diesen Eingriff einmal vornehmen will. Haare waren mir schon immer wichtig.»

Granit Xhaka

Nicht nur Modedesigner, auch Fussball-Stars bleiben nicht vor Haarausfall verschont. Ende 2024 reiste Granit Xhaka (32) in die kosovarischen Hauptstadt Pristina um sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Ein Video der Klinik Ozone bestätigt den Eingriff beim Nati-Captain. «Das Geheimnis ist gelüftet. Granit Xhaka wählt Ozone für perfektes Haar!», schreibt die Klinik dazu. Auf dem Video ist zu sehen, wie beim 32-Jährigen die Haare rasiert werden, die gewünschten Stellen am Kopf eingezeichnet werden und Xhaka nach dem Eingriff sowie mit neuer Haarlinie strahlend in die Kamera jubelt und sich bedankt.





Xherdan Shaqiri

Beim Schweizer Ex-Nati-Star Xherdan Shaqiri (33) und heutigem FC-Basel-Spieler verschwanden vor vier Jahren plötzlich die Geheimratsecken. Der Fussballer unterzog sich in Düsseldorf einer Transplantation. Den Arzt Dr. Malte Villnow bekam er von seinem damaligen Trainer Jürgen Klopp (56) empfohlen, der sich ebenfalls volleres Haar transplantieren liess. Shaqiri schien mit dem Ergebnis zufrieden: 2021 sagte der Arzt gegenüber «Bild»: «Er ruft immer mal an, hat mich auch schon Freunden empfohlen. Ich denke, er ist also ganz zufrieden damit.» Gekostet hat die Behandlung laut der deutschen Zeitung umgerechnet etwa 11'000 Franken.

Vor dem Eingriff hatte Xherdan Shaqiri auffällige Geheimratsecken. Foto: TOTO MARTI

Darum half er mit einer Transplantation nach.

Clive Bucher

Als Bachelor suchte Clive Bucher (33) im Schweizer TV seine grosse Liebe. Gegenüber Blick verriet er ein Jahr später, dass er sich bereits mit 26 Jahren einer Haartransplantation unterzog. Der Schweizer reiste dafür nach Istanbul und kam günstiger weg als Shaqiri: Der Bachelor bezahlte für die Behandlung rund 2800 Franken.

Clive Bucher liess sich die Haarpracht in der Türkei verdichten.

Ludovic Magnin

Ein weiterer Schweizer Ex-Fussballer, der sich die Haare machen liess, ist Ludovic Magnin (46). Der frühere Nati-Spieler, der heute Trainer vom Super-League-Club Basel ist, unterzog sich dem Eingriff 2014. Damals sagte er zu Blick: «Ich hatte über Jahre hinweg die gleiche Frisur, weil ich ja an ihr nichts ändern konnte. Nicht mal für einen Irokesen-Schnitt hatte ich genügend Haare. Die Glatze wurde mir langsam langweilig.»

Magnin zeigte Blick 2014 stolz den Vorher-Nachher-Vergleich. Foto: Blicksport

Robbie Williams

Der Sänger liess sich bereits 2013 Haartransplantate einsetzen, um seinem dünner werdenden Haar entgegenzuwirken. Damals sagte der 51-Jährige zu «The Sun», dass ihm der Haarverlust zusetzen würde und somit seit Jahren für steigende Unsicherheit sorge. Bis heute hielt die volle Haarpracht von damals aber nicht an, Williams soll wieder einige kahle Stellen auf dem Kopf haben. Und weil teure Injektionen weiter nur bedingt helfen, soll er jetzt mit dem Gedanken einer Perücke spielen.

Robbie Williams legte sich für seine vollere Haarpracht bereits 2013 unters Messer. Foto: Getty Images

Elon Musk

Der Tesla-Boss hatte schon früh mit Haarausfall zu kämpfen. Seit seinen Zwanzigern unterzieht sich Musk (53) regelmässig Haartransplantationen. Das Ergebnis lässt sich sehen, statt Geheimratsecken hat er mittlerweile eine gerade Haarlinie auf der Stirn.

Elon Musk unterzieht sich bereits seit seinen Zwanzigern regelmässig Transplantationen. Foto: AFP

David Beckham

Zu seiner Aktivzeit gehörte David Beckham (50) zu den besten Fussballern der Welt. Ausserdem avancierte er im Laufe der Zeit zu einer echten Stilikone. Bei seinen Haaren liess der Engländer wohl nachhelfen. Aufgrund seines Haarausfalls soll er sich laut Medienberichten einer FUE-Haartransplantation, einer minimalistischen Technik, bei der Haarfollikel einzeln aus dem Spenderbereich entnommen und in den kahlen oder dünner werdenden Bereichen des Kopfes transplantiert werden. Diese Methode gewährleistet eine schnelle Erholung und minimal sichtbare Narben.

So sah David Beckham vor seinem Eingriff aus. Foto: DUKAS

Und so strahlt der Engländer danach um die Wette. Foto: AFP

Elton John

Ein negatives Beispiel einer Haartransplantation erlebte Elton John (78). Der Sänger gab einst zu, sich in den 70er-Jahren einer unterzogen zu haben. Diese überzeugte ihn aber nicht. Und nachdem ein Versuch, seinen Haarausfall mit Extensions zu vertuschen, das ihn laut eigener Aussage aussehen liess, als ob er «ein totes Eichhörnchen auf dem Kopf hat», griff er schliesslich zu einer Perücke. Mit Erfolg: «Die Leute waren jahrelang absolut besessen vom Fehlen meiner Haare. Dann habe ich angefangen, eine Perücke zu tragen, und seitdem hat praktisch niemand mehr darüber gesprochen.»

Elton John war von seiner Transplantation nicht überzeugt und setzt seither auf eine Perücke. Foto: Getty Images

Tyga

Der US-amerikanische Rapper Tyga (35) war gänzlich unzufrieden mit seiner Haarpracht. So unterzog er sich 2018 ebenfalls einer Transplantation. Und der zufriedene Rapper empfahl den Arzt gleich seinen Fans weiter. Auf Instagram teilte er damals er den Link des Chirurgen und schrieb dazu: «Sag ihm, du kommst von Tyga».

Und auch der Rapper Tyga liess bei seiner Haarpracht nachhelfen. Foto: DUKAS

Christian Lindner

Auch in der Politik sind Haartransplantationen angekommen. Der zurückgetretene deutsche Bundesminister für Finanzen gab 2023 zu, die Lücken in seinemn Haar aufgefüllt zu haben. Auf X postete der 46-Jährige dazu: «Ich finde, das Ergebnis ist ganz cool geworden, oder?» Und tatsächlich: Da wo früher Geheimratsecken und Lücken waren, spriesst bei Lindner heute wieder volles Haar.





Christian Lindner steht ebenfalls zu seiner Haartransplantation. Foto: DUKAS